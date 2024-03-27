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Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 1 млрд долларов

Украина, Среда 27 марта 2024 13:30
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Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 1 млрд долларов Фото: Долг Украины сократился на 1,2 млрд долларов за февраль 2024 года (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или 143,69 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение февраля 2024 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на 1,21 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.

На фоне погашение долга Украина не получала международных кредитов.

По данным НБУ, в феврале Украина получила:

  • 514,4 млн долларов - грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

  • 295,0 млн долларов - грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

Реструктуризация долга

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.

Напомним, за 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,49 млрд долларов) до 111,45 млрд долларов.

За 2023 год сумма долга увеличилась на 33,87 млрд долларов (30,4%) 145,32 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины МВФ
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