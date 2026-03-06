"Державний бандитизм": МЗС погрожує Угорщині санкціями, та каже - інкасаторів депортували

Угорщина заявила, що депортувала затриманих інкасаторів Ощадбанку

За даними Іndex, Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила, що сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з країни.

Будапешт заявляє, що контроль за транспортуванням грошей та золота нібито "здійснював колишній генерал СБУ, а його заступником був колишній майор Повітряних сил України, а допомагали їм особи із військовим досвідом".

Що кажуть у МЗС України

"Політичні заяви угорських чиновників сьогодні вранці свідчать про те, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що список вимог прем'єра Угорщини Віктора Орбана до України цього ранку був особливо показовим.

За словами міністра, це те, що зазвичай трапляється після того, як людей беруть у заручники - вимоги.

"Ми не потерпимо цього державного бандитизму. Кожен, хто відповідальний за захоплення та утримання наших громадян у заручниках, буде притягнутий до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів", - наголосив він.

Сибіга вкотре заявив, що Україна вимагає, щоб Угорщина припинила втягувати її у свою внутрішню політику та виборчу кампанію.

"Ми очікуємо рішучих відповідей від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності", - додав міністр.

Нацполіція відкрила кримінальні провадження

Національна поліція України повідомила, що розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії.

Чи є якісь зрушення у ситуації з інкасаторами?

Речник МЗС України Георгій Тихий розповів журналістам, що станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила.

"Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів. Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години", - додав Тихий.