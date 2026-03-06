"Государственный бандитизм": МИД угрожает Венгрии санкциями, та говорит - инкассаторов депортировали

Венгрия заявила, что депортировала задержанных инкассаторов Ощадбанка

По данным Іпԁех, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии сообщила, что семерых задержанных инкассаторов Ощадбанка уже депортировали из страны.

Будапешт заявляет, что контроль за транспортировкой денег и золота якобы "осуществлял бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор Воздушных сил Украины, а помогали им лица с военным опытом".

Что говорят в МИД Украины

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют о том, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что список требований премьера Венгрии Виктора Орбана к Украине этим утром был особенно показательным.

По словам министра, это то, что обычно случается после того, как людей берут в заложники - требования.

"Мы не потерпим этого государственного бандитизма. Каждый, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будет привлечен к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая инициирование санкций и других ограничительных мер", - подчеркнул он.

Сибига в очередной раз заявил, что Украина требует, чтобы Венгрия прекратила втягивать ее в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.

"Мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров. Мы также соберем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - добавил министр.

Нацполиция открыла уголовные производства

Национальная полиция Украины сообщила, что начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ официальными каналами обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия.