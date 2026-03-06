ua en ru
Скандал із затриманням інкасаторів: керівництво НБУ терміново вирушає до Будапешта

13:41 06.03.2026 Пт
2 хв
Нацбанк також готує звернення до європейських регуляторів через поведінку Угорщини
aimg Валерій Ульяненко
Скандал із затриманням інкасаторів: керівництво НБУ терміново вирушає до Будапешта Фото: Андрій Пишний (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Команда Національного банку України терміново відбуває до столиці Угорщини для прояснення ситуації із затриманими інкасаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НБУ Андрія Пишного.

Читайте також: Українцям небезпечно перебувати в Угорщині: термінова заява МЗС

"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - йдеться у його заяві.

За словами Пишного, НБУ також готує звернення до партнерів та європейських регуляторів. Зокрема, Нацбанк хоче з’ясувати, чи не було порушення процедури перевезення готівки (CIT - Cash In Transit), встановлену в єврозоні.

Реакція Ощадбанку на утримання інкасаторів

В Ощадбанку повідомили, що сімох його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини.

"Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання", - йдеться у заяві фінустанови.

У банку наголосили, що не вбачають жодної юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу.

Деталі щодо перевезення готівки

"З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня", - сказано в заяві.

Ощадбанк підкреслив, що має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Держслужбою України з безпеки на транспорті.

"Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України", - заявили в Ощадбанку.

Що передувало

В ніч на сьогодні Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, які входили до бригади інкасації. Вони здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрія та Ощадбанком Україна.

Пізніше Нацбанк України оприлюднив офіційну заяву, у якій звинуватив угорську владу у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного банку.

Джерела РБК-Україна повідомили, що автомобілі наразі перебувають на території Антитерористичного центру Угорщини - силової структури, підпорядкованої Міністерству внутрішніх справ.

