Скандал із затриманням інкасаторів: керівництво НБУ терміново вирушає до Будапешта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НБУ Андрія Пишного.

"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - йдеться у його заяві.

За словами Пишного, НБУ також готує звернення до партнерів та європейських регуляторів. Зокрема, Нацбанк хоче з’ясувати, чи не було порушення процедури перевезення готівки (CIT - Cash In Transit), встановлену в єврозоні.

Реакція Ощадбанку на утримання інкасаторів

В Ощадбанку повідомили, що сімох його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини.

"Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання", - йдеться у заяві фінустанови.

У банку наголосили, що не вбачають жодної юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу.

Деталі щодо перевезення готівки

"З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня", - сказано в заяві.

Ощадбанк підкреслив, що має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Держслужбою України з безпеки на транспорті.

"Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України", - заявили в Ощадбанку.