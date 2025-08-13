ua en ru
Мінус 70% на перший внесок і бонус 40 тисяч гривень: хто отримає суперпільгову іпотеку

Середа 13 серпня 2025 21:45
Мінус 70% на перший внесок і бонус 40 тисяч гривень: хто отримає суперпільгову іпотеку Фото: прем'єр-міністр Юлія Свириденко розкрила нові деталі програми "єОселя" для ВПО (t.me/svyrydenkoy)
Автор: РБК-Україна

Внутрішньо переміщені особи та жителі прифронтових регіонів зможуть отримати житло на більш вигідних умовах за державною програмою "єОселя".

Про деталі програми повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Згідно з оновленими правилами, держава покриє 70% першого внеску на іпотеку, що значно зменшує фінансове навантаження на родини, які вимушено залишили свої домівки або проживають у зонах підвищеної небезпеки.

Держава також компенсуватиме 70% щомісячних виплат протягом першого року дії кредиту.

Додатково учасники програми отримають одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень для покриття всіх супутніх витрат - зокрема, зборів і платежів, необхідних для оформлення іпотеки.

Про програму "єОселя"

Державна програма "єОселя" стартувала у 2022 році для надання пільгових іпотечних кредитів українцям. Спочатку вона була доступна для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців, а згодом коло учасників розширили.

Програма передбачає можливість отримання кредиту під 3% або 7% річних залежно від категорії позичальника та умов придбання житла. Метою ініціативи є забезпечення доступного житла для громадян і відновлення будівельної галузі.

Отримати іпотеку "єОселя" під вищезгадані відсотки можуть громадяни віком від 18 (на момент оформлення) до 70 років (на момент погашення), які не мають власного помешкання або його площа менша, ніж 52,5 м² та 21 м² на кожного наступного члена сім'ї.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли хто може отримати компенсацію за купівлю житла для ВПО. Деталі розкрив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Також РБК-Україна писало про переваги для орендодавців, які беруть участь у програмі субсидіювання.

