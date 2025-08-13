ua en ru
Минус 70% на первый взнос и бонус 40 тысяч гривен: кто получит суперльготную ипотеку

Среда 13 августа 2025 21:45
UA EN RU
Минус 70% на первый взнос и бонус 40 тысяч гривен: кто получит суперльготную ипотеку Фото: премьер-министр Юлия Свириденко раскрыла новые детали программы "єОселя" для ВПО (t.me/svyrydenkoy)
Автор: РБК-Украина

Внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых регионов смогут получить жилье на более выгодных условиях по государственной программе "єОселя".

О деталях программы сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Согласно обновленным правилам, государство покроет 70% первого взноса на ипотеку, что значительно уменьшает финансовую нагрузку на семьи, которые вынужденно оставили свои дома или проживают в зонах повышенной опасности.

Государство также будет компенсировать 70% ежемесячных выплат за первый год действия кредита.

Дополнительно участники программы получат единовременную помощь в размере 40 тысяч гривен для покрытия всех сопутствующих расходов - в частности, сборов и платежей, необходимых для оформления ипотеки.

О программе "єОселя"

Государственная программа "єОселя" стартовала в 2022 году для предоставления льготных ипотечных кредитов украинцам. Сначала она была доступна для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых, а впоследствии круг участников расширили.

Программа предусматривает возможность получения кредита под 3% или 7% годовых в зависимости от категории заемщика и условий приобретения жилья. Целью инициативы является обеспечение доступного жилья для граждан и восстановление строительной отрасли.

Получить ипотеку "єОселя" под вышеупомянутые проценты могут граждане в возрасте от 18 (на момент оформления) до 70 лет (на момент погашения), которые не имеют собственного жилья или его площадь меньше, чем 52,5 м² и 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Напомним, сегодня мы сообщали кто может получить компенсацию за покупку жилья для ВПЛ. Детали раскрыл министр социальной политики Денис Улютин.

Также РБК-Украина писало о преимуществах для арендодателей, которые участвуют в программе субсидирования.

