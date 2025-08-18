Держава буде давати великі гранти на нові типи озброєнь. Які розробки в пріоритеті

Виробництво пороху

"Наступного тижня ми запустимо і анонсуємо кілька великих грантових програм. Перше - це вибухові речовини. Це великі гранти - більше 100 мільйонів ми будемо видавати на умовно заводи "під ключ", які будуть інноваційним способом виробляти вибухові речовини", - сказав він.

Присутній на презентації міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні у світі спостерігається дефіцит і виробники вибухових речовин мають замовлень на роки вперед.

Автономні дрони

Федоров додав, що наступним напрямком для фінансування стане виробництво дронів.

"Це автономні дрони… Автономність дронів треба підвищувати, робити все, щоб ми могли працювати в умовах РЕБ і інших складних умовах", - вважає урядовець.

Виробництво крилатих і балістичних ракет

Третій напрямок для надання нових грантів стане фінансування виробництва ракет різних типів.

"Це ракетна програма, грантовий напрямок. Ми вже приблизно 20 продуктів підтримали у ракетній програмі. Наступного тижня ми запустимо нову програму - це і крилаті, і балістичні, і ракети малої дальності, які можна використовувати для ППО", - прокоментував перший віце-прем’єр.

У доповнення Шмигаль сказав, що на сьогодні ЗСУ потребують дронів-перехоплювачів, які будуть керуватися штучним інтелектом, а також далекобійної зброї із лазерним наведенням.

Михайло Федоров зазначив, що нові грантові програми будуть надавати набагато більший розмір фінансування одиничного проєкту ніж діючі програми, які передбачають гранти у розмірі, наприклад, від 500 тисяч до 4 мільйонів гривень.