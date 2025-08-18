Государство будет давать большие гранты на новые типы вооружений. Какие разработки в приоритете

Производство пороха

"На следующей неделе мы запустим и анонсируем несколько крупных грантовых программ. Первое - это взрывчатые вещества. Это большие гранты - более 100 миллионов мы будем выдавать на условно заводы "под ключ", которые будут инновационным способом производить взрывчатые вещества", - сказал он.

Присутствовавший на презентации министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня в мире наблюдается дефицит и производители взрывчатых веществ имеют заказов на годы вперед.

Автономные дроны

Федоров добавил, что следующим направлением для финансирования станет производство дронов.

"Это автономные дроны... Автономность дронов надо повышать, делать все, чтобы мы могли работать в условиях РЭБ и других сложных условиях", - считает чиновник.

Производство крылатых и баллистических ракет

Третье направление для предоставления новых грантов станет финансирование производства ракет различных типов.

"Это ракетная программа, грантовое направление. Мы уже примерно 20 продуктов поддержали в ракетной программе. На следующей неделе мы запустим новую программу - это и крылатые, и баллистические, и ракеты малой дальности, которые можно использовать для ПВО", - прокомментировал первый вице-премьер.

В дополнение Шмыгаль сказал, что на сегодня ВСУ нуждаются в дронах-перехватчиках, которые будут управляться искусственным интеллектом, а также дальнобойном оружии с лазерным наведением.

Михаил Федоров отметил, что новые грантовые программы будут предоставлять гораздо больший размер финансирования единичного проекта чем действующие программы, которые предусматривают гранты в размере, например, от 500 тысяч до 4 миллионов гривен.