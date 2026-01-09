МАГАТЕ ініціювало переговори з РФ та Україною про припинення вогню біля ЗАЕС

Рафаель Гроссі повідомив, що 2 січня агентство почало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС.

Через бойові дії остання резервна лінія електропередач 330 кВ була відключена, і станція зараз залежить лише від однієї працюючої лінії 750 кВ.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції", - підкреслив Гроссі.

Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир’я для ремонту критично важливих ліній електропередач, які забезпечують безпечну роботу АЕС.

За словами Гроссі, співпраця України та Росії дозволяє проводити необхідні ремонтні роботи та зменшувати ризик аварії.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС також зафіксувала зростання військової активності навколо станції, зокрема вибухи, чутні поруч із об’єктом.

Подібні ризики спостерігаються і на інших АЕС України - Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській.

Гроссі анонсував чергову експертну місію МАГАТЕ на електричні підстанції України, які постачають енергію для охолодження реакторів та інших систем безпеки.

"Ці підстанції мають вирішальне значення для ядерної безпеки", - наголосив він.

Крім того, агентство продовжує надавати технічну допомогу Україні.

Нещодавно було доставлено радіаційні монітори та вимірювачі рівня води, загальна кількість поставок від початку війни вже досягла 196 одиниць обладнання, завдяки фінансуванню Японії та Швеції.