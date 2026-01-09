МАГАТЭ инициировало переговоры с РФ и Украиной о прекращении огня возле ЗАЭС

Рафаэль Гросси сообщил, что 2 января агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС.

Из-за боевых действий последняя резервная линия электропередач 330 кВ была отключена, и станция сейчас зависит только от одной работающей линии 750 кВ.

"МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции", - подчеркнул Гросси.

Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий электропередач, которые обеспечивают безопасную работу АЭС.

По словам Гросси, сотрудничество Украины и России позволяет проводить необходимые ремонтные работы и уменьшать риск аварии.

Команда МАГАТЭ на ЗАЭС также зафиксировала рост военной активности вокруг станции, в частности взрывы, слышимые рядом с объектом.

Подобные риски наблюдаются и на других АЭС Украины - Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской.

Гросси анонсировал очередную экспертную миссию МАГАТЭ на электрические подстанции Украины, которые поставляют энергию для охлаждения реакторов и других систем безопасности.

"Эти подстанции имеют решающее значение для ядерной безопасности", - подчеркнул он.

Кроме того, агентство продолжает оказывать техническую помощь Украине.

Недавно были доставлены радиационные мониторы и измерители уровня воды, общее количество поставок с начала войны уже достигло 196 единиц оборудования, благодаря финансированию Японии и Швеции.