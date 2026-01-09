МАГАТЭ инициировало переговоры с РФ и Украиной о прекращении огня возле ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию и Украину договориться о временном перемирии возле Запорожской АЭС. Это позволит техникам безопасно восстановить поврежденную критически важную линию электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Рафаэль Гросси сообщил, что 2 января агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС.
Из-за боевых действий последняя резервная линия электропередач 330 кВ была отключена, и станция сейчас зависит только от одной работающей линии 750 кВ.
"МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции", - подчеркнул Гросси.
Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий электропередач, которые обеспечивают безопасную работу АЭС.
По словам Гросси, сотрудничество Украины и России позволяет проводить необходимые ремонтные работы и уменьшать риск аварии.
Команда МАГАТЭ на ЗАЭС также зафиксировала рост военной активности вокруг станции, в частности взрывы, слышимые рядом с объектом.
Подобные риски наблюдаются и на других АЭС Украины - Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской.
Гросси анонсировал очередную экспертную миссию МАГАТЭ на электрические подстанции Украины, которые поставляют энергию для охлаждения реакторов и других систем безопасности.
"Эти подстанции имеют решающее значение для ядерной безопасности", - подчеркнул он.
Кроме того, агентство продолжает оказывать техническую помощь Украине.
Недавно были доставлены радиационные мониторы и измерители уровня воды, общее количество поставок с начала войны уже достигло 196 единиц оборудования, благодаря финансированию Японии и Швеции.
Напомним, что 30 декабря, вблизи Запорожской атомной электростанции успешно завершился важный ремонт линии электропередач. МАГАТЭ 28 декабря договаривалось о временном перемирии на ЗАЭС, что позволило начать ремонт поврежденной линии электропередач.
Ранее, 19 ноября, Украине удалось восстановить электроснабжение станции после обстрелов, которые повредили линию. До этого ЗАЭС десять раз оставалась без питания.
Еще 6 декабря станция снова оставалась без внешнего электроснабжения.