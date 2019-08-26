Депутаты сегодня рассмотрят кандидатуру на должность второго вице-спикера ВР

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

На должность второго вице-спикера могут рассмотреть кандидатуры от партий ЕС и ОПЗЖ

Депутатская подгруппа сегодня, 26 августа, рассмотрит кандидатуру на должность второго заместителя председателя Верховной рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на должность второго вице-спикера могут рассмотреть кандидатуры от партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя".

"Кроме того, что "Голос", партия сразу сказала, что она не будет участвовать в этом... Кроме этого, вы знаете, что партия "Батькивщина отозвала кандидатуру. Хотя, возможно, они сейчас подадут и вторую кандидатуру. Я знаю, что и Европейская солидарность, и ОПЗЖ - они сказали, что будут выдвигать своих кандидатов на вице-спикера. Мы сейчас ознакомимся с этими кандидатурами", - заявил Стефанчук.

Напомним, РБК-Украина писало, что на должность заместителя председателя Верховной рады было подано несколько кандидатур.

Добавим, политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука отказалась от должности вице-спикера в Верховной раде нового созыва.