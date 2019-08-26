ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Депутати сьогодні розглянуть кандидатуру на посаду другого віце-спікера ВР

Новини » Політика    26.08.2019 - 11:27
Депутати сьогодні розглянуть кандидатуру на посаду другого віце-спікера ВР

На посаду другого віце-спікера можуть розглянути кандидатури від партій ЄС і ОПЗЖ

Депутатська підгрупа сьогодні, 26 серпня, розгляне кандидатуру на посаду другого заступника голови Верховної ради. Про це заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на посаду другого віце-спікера можуть розглянути кандидатури від партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

"Крім того, що "Голос", партія одразу сказала, що вона не буде брати участь у цьому... Крім цього, ви знаєте, що партія "Батьківщина відкликала кандидатуру. Хоча, можливо, вони зараз подадуть і другу кандидатуру. Я знаю, що і Європейська солідарність, і ОПЗЖ - вони сказали, що будуть висувати своїх кандидатів на віце-спікера. Ми зараз ознайомимося з цими кандидатурами", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що на посаду заступника голови Верховної ради було подано кілька кандидатур.

Додамо, політична партія "Голос" Святослава Вакарчука відмовилася від посади віце-спікера у Верховній раді нового скликання.

ЦВК зареєструвала майже 400 нардепів У Раді затвердили розсадку нардепів від партій
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся