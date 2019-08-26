Депутати сьогодні розглянуть кандидатуру на посаду другого віце-спікера ВР

На посаду другого віце-спікера можуть розглянути кандидатури від партій ЄС і ОПЗЖ

Депутатська підгрупа сьогодні, 26 серпня, розгляне кандидатуру на посаду другого заступника голови Верховної ради. Про це заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на посаду другого віце-спікера можуть розглянути кандидатури від партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

"Крім того, що "Голос", партія одразу сказала, що вона не буде брати участь у цьому... Крім цього, ви знаєте, що партія "Батьківщина відкликала кандидатуру. Хоча, можливо, вони зараз подадуть і другу кандидатуру. Я знаю, що і Європейська солідарність, і ОПЗЖ - вони сказали, що будуть висувати своїх кандидатів на віце-спікера. Ми зараз ознайомимося з цими кандидатурами", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що на посаду заступника голови Верховної ради було подано кілька кандидатур.

Додамо, політична партія "Голос" Святослава Вакарчука відмовилася від посади віце-спікера у Верховній раді нового скликання.