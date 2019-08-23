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"Батькивщина" отозвала свою кандидатуру на вице-спикера

Новости » Политика    23.08.2019 - 12:17
"Батькивщина" отозвала свою кандидатуру на вице-спикера
Фото: Андрей Кожемякин (УНИАН)

Кандидатом на должность вице-спикера от "Батькивщины" была Елена Кондратюк

Политическая партия "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва. Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кожемякина, партия приняла решение отозвать кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спекера и направила соответствующее письмо по электронной почте.

"Мы согласны от нашей политсилы с повесткой. Вчера наша политсила, которая уже де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. Мы приняли решение отозвать эту кандидатуру. Это письмо мы направили по электронной почте. Все остальные вопросы мы готовы обсуждать", - заявил Кожемякин.

Со своей стороны председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура Кондратюк была снята с рассмотрения на должность заместителя председателя украинского парламента 9-го созыва.

Напомним, ранее народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин заявлял, что его политсила приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на должность вице-спекера Верховной рады. Однако, Кожемякин не называл фамилию кандидата на данную должность.

РБК-Украина писало, что, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя председателя парламента нового созыва были поданы сразу несколько кандидатур.

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