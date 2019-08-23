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На должность второго вице-спикера Рады подали несколько кандидатур

Новости » Политика    23.08.2019 - 11:57
На должность второго вице-спикера Рады подали несколько кандидатур

Предложения будут обсуждаться до начала работы парламента

На должность заместителя председателя Верховной рады было подано несколько кандидатур. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что эти предложения еще будут дополнительно обсуждаться, а принимать решение будет Верховная рада. "Потому что подано несколько предложений на эту должность (вице-спикера - ред.)", - сказал он.

По его словам, на протяжении заседания 23 августа еще не будут утверждены председатели комитетов.

"Через несколько минут мы будем предлагать принять некоторые решения. Чуть позже (вопрос относительно фамилий - ред.)", - добавил он.

Разумков сообщил, что рабочие подгруппы новоизбранных депутатов будут работать в течение выходных.

"Мы вчера говорили с коллегами. Все готовы работать на выходных так же", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин заявил, что его партия подает кандидата на должность вице-спикера Верховной рады. Однако он не назвал фамилию кандидата от "Батькивщины" на этот пост.

Напомним, партия "Слуга народа" планирует избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. На должность первого заместителя спикера парламента предлагают представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука также от партии "Слуга народа"

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