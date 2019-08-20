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Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера

Новости » Политика    20.08.2019 - 15:39
Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера
Фото: партия "Голос" (РБК-Украина)

"Голос" не претендует на должность в руководстве парламента

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука отказывается от должности вице-спикера в Верховной раде нового созыва. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

По его словам, партия готова уступить эту должность другим поличитеским силам.

"Это политическая должность. Мы профессиональный список людей, которые могут себя показать на позициях руководителей комитетов. Поэтому мы готовы уступить эту позицию другим политическим силам ", - уточнил он.

Ранее в "Голосе" заявили, что готовы возглавить комитеты по вопросам правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Отметим, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, чтобы народные дупутаты выбрали одного из кандидатов на пост вице-спикера Верховной рады IX созыва из оппозиционных фракций. По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию будет претендовать.

Удел меньшинства: кто будет в оппозиции к "Слуге народа" в Верховной раде
Новости Украины Святослав ВакарчукВерховная Радаголос
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