Депутаты Херсонского областного совета смогут работать дистанционно из-за военного положения

Фото: заседание Херсонской ОГА (khor.gov.ua)

Внеочередные сессии разрешили проводить за пределами облсовета

Депутаты Херсонского областного совета поддержали внесение изменений в регламент на время действия военного положения, согласно с которым разрешается принимать участие в работе сессии дистанционно и голосовать на расстоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт облсовета.

Как отмечается, изменения касаются только внеочередных сессий, которые собирают срочно для рассмотрения и решения актуальных вопросов, которые требуют безотлагательного решения.

В частности, при необходимости гарантировать безопасность и оборону области или при наличии других чрезвычайных обстоятельств внеочередная сессия может быть созвана с такими особенностями:

место проведения сессии может находиться вне помещения Херсонского городского совета;

голосование может проводиться путем поднятия рук, перекличкой или иным способом, обеспечивающим фиксацию волеизъявления каждого депутата;

проекты решений могут предоставляться депутатам непосредственно перед началом пленарного заседания перед началом рассмотрения конкретного вопроса, требования относительно обнародования проектов решений может не применяться;

обласной совет имеет право принять решение о проведении заседания в закрытом режиме, во время которого присутствуют только депутаты совета, а также ограничить присутствие в зале заседаний лиц, не являющихся депутатами совета, во время рассмотрения вопросов, касающихся безопасности или обороны области.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об создание совета обороны города на время действия военного положения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пяти автодорогах вьезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители. Кроме того, в Харьковской области за военное положение увеличили число полицейских постов.