Депутаты Херсонского областного совета смогут работать дистанционно из-за военного положения

Внеочередные сессии разрешили проводить за пределами облсовета
Депутаты Херсонского областного совета поддержали внесение изменений в регламент на время действия военного положения, согласно с которым разрешается принимать участие в работе сессии дистанционно и голосовать на расстоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт облсовета.
Как отмечается, изменения касаются только внеочередных сессий, которые собирают срочно для рассмотрения и решения актуальных вопросов, которые требуют безотлагательного решения.
В частности, при необходимости гарантировать безопасность и оборону области или при наличии других чрезвычайных обстоятельств внеочередная сессия может быть созвана с такими особенностями:
Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об создание совета обороны города на время действия военного положения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на пяти автодорогах вьезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители. Кроме того, в Харьковской области за военное положение увеличили число полицейских постов.