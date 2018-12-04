Депутати Херсонської обласної ради зможуть працювати дистанційно через воєнний стан

Фото: засідання Херсонської ОДА (khor.gov.ua)

Позачергові сесії дозволили проводити за межами облради

Депутати Херсонської обласної ради підтримали внесення змін до регламенту на час дії воєнного стану, відповідно до яких дозволяється брати участь в роботі сесії дистанційно і голосувати на відстані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт облради.

Як зазначається, зміни стосуються лише позачергових сесій, які збирають терміново для розгляду і вирішення актуальних питань, які потребують невідкладного вирішення.

Зокрема, за необхідності гарантувати безпеку та оборону області або за наявності інших надзвичайних обставин позачергова сесія може бути скликана із такими особливостями:

місце проведення сесії може знаходитися поза межами приміщення Херсонської обласної ради;

голосування може проводитися шляхом підняття рук, перекличкою або іншим способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення кожного депутата;

проекти рішень можуть надаватися депутатам безпосередньо перед початком пленарного засідання або перед початком розгляду конкретного питання, вимоги щодо оприлюднення проектів рішень може не застосовуватися;

обласна рада має право прийняти рішення про проведення засідання у закритому режимі, під час якого присутні лише депутати ради, а також обмежити присутність у залі засідань осіб, які не є депутатами ради, під час розгляду питань, що стосуються безпеки або оборони області.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про створення ради оборони міста на час дії воєнного стану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці. Крім того, у Харківській області через воєнний стан збільшили число поліцейських постів.