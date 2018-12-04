В БПП прогнозируют, что военное положение продлевать не будут

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украина должна вернуться к размеренной жизни до Нового года

Заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко считает, что президент Украины не собирается продлевать военное положение, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина вернется в спокойную жизнь уже на Католическое Рождество.

"Безусловно очень сложный вопрос о продлении военного положения. Я убежден, что президент не собирается его продлевать. Более того, если ситуация унормируется, то, возможно, это будет сделано даже раньше. Это все в рамках полномочий президента. Поэтому я надеюсь, что на Католическое Рождество и до Нового года мы вернемся в спокойное состояние и размеренный образ жизни", - заявил Березенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время военного положения будет укреплена оборона страны и повышена способность защитить граждан. Он также выразил надежду, что Украине удастся ограничиться перечисленными мерами и продлевать действие военного положения не придется.

Отметим, в Украине до 26 декабря введено военное положение в 10 областях. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

Добавим, на пяти автодорогах въезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители. Кроме того, в Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов.