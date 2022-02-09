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В Украину прилетел самолет с военной помощью от Британии

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Среда 09 февраля 2022 14:58
В Украину прилетел самолет с военной помощью от Британии Фото: В Украину прилетел самолет с военной помощью от Британии (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Валерия Полищук

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. На борту самолета находятся военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании - военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ", - сообщил министр.

Он добавил, что на борту самолета находятся бронежилеты, каски и другой груз.

"Спасибо нашим партнерам за неизменную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - написал Резников.

Напомним, ранее посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Британия передаст Украине ракетное вооружение для кораблей.

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