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Срок "ковидной тысячи" продлили до 9 месяцев и добавили 500 гривен за бустер

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Украина, Среда 09 февраля 2022 13:16
Срок "ковидной тысячи" продлили до 9 месяцев и добавили 500 гривен за бустер Фото: "ковидную тысячу" можно будет потратить в течение 9 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Документ устанавливает:

  • увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
  • выделение дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации (с 14 марта);
  • предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
  • предоставление возможности покупки лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля);

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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Кабинет Министров Украины
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