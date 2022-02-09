Срок "ковидной тысячи" продлили до 9 месяцев и добавили 500 гривен за бустер

Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube .

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.