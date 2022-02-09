Стало известно имя разоблаченного на взятке депутата Киеврады
Разоблаченным на взятке депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын. Из-за этого созывается конференция Киевской партийной организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы партии Елены Шуляк.
По ее словам, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в получении взятки депутата Трубицына и директора одного из коммунальных предприятий.
"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами... Вместе с тем, мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - отметила Шуляк.
Она также сообщила, что уже распорядилась созвать конференцию Киевской городской организации партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия решений по Трубицину.
Отметим, речь идет о разоблачении депутата и еще пятерых человек на взятке в 1,26 млн гривен. По данным следствия, он организовал схему, при которой получал деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве.
Напомним, в конце января разоблачили нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который за деньги обеспечивал определенным компаниям победы в государственных тендерах.