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Депутата Киеврады задержали на миллионной взятке

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Киев, Среда 09 февраля 2022 19:14
Депутата Киеврады задержали на миллионной взятке Фото: Депутата Киеврады задержали на миллионной взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 9 февраля, детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета и еще пять пособников. Они были разоблачены при получении взятки в 1,26 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что депутат организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в заранее определенных районах. В схеме также участвовали помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

По данным следствия, точки торговли, которые участвуют в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах столицы.

"За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн гривен в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Напомним, ранее нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых разоблачили на получении взятки 28 января в размере 558 тысяч гривен. Сообщалось, что он пообещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

После этого 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение к народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

Впоследствии НАБУ опубликовало оперативное видео по делу разоблаченного на взятке нардепа Сергея Кузьминых.

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