Зеленський: без повернення Криму не буде нормального життя українців

Країна-агресорка почала показувати неповагу до світу у 2014 році, коли анексувала Крим. Тільки повернення півострова Україні стане запорукою безпеки та принципів міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до учасників шостого саміту міжнародної Кримської платформи у Telegram.

Деокупація Криму важлива

Президент заявив, що Україна готова зробити свій внесок у забезпечення спокійного та безпечного судноплавства й продовольчої безпеки в Чорному морі. Проте Росія також повинна зробити реальні кроки з деескалації.

За словами президента, Росія має з чогось почати, а саме - з поваги до інших.

"Елементарна повага до світу починається з простих речей: продовольчої безпеки, енергетичної безпеки та права людей жити без страху. Росія має пройти через ці зміни", - впевнений Зеленський.

Він зазначив, що неповага РФ до світу розпочалася у 2014 році, коли країна-агресорка вторглася до українського Криму.

"Тому повного повернення до нормального життя не може бути без Криму - без відновлення безпеки, захисту людей і їхніх життів, звільнення ув’язнених, яких утримує Росія, та повернення до основних принципів міжнародного права", - каже президент.

На його думку, Росія має засвоїти, що територіальна цілісність, суверенітет держав та людські життя - важливі.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський повідомив про звільнення Силами оборони у 2026 році 800 квадратних кілометрів України від російської окупації.