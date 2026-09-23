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Зеленский: без возвращения Крыма не будет нормальной жизни украинцев

20:12 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский: без возвращения Крыма не будет нормальной жизни украинцев Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Страна-агрессор начала показывать неуважение к миру в 2014 году, когда аннексировала Крым. Только возвращение полуострова Украине станет залогом безопасности и принципов международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам шестого саммита международной Крымской платформы в Telegram.

Деоккупация Крыма важна

Президент заявил, что Украина готова внести свой вклад в обеспечение спокойного и безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. Однако Россия также должна сделать реальные шаги по деэскалации.

По словам президента, Россия должна с чего-то начать, а именно - с уважения к другим.

"Элементарное уважение к миру начинается с простых вещей: продовольственной безопасности, энергетической безопасности и права людей жить без страха. Россия должна пройти через эти изменения", - уверен Зеленский.

Он отметил, что неуважение РФ к миру началось в 2014 году, когда страна-агрессор вторглась в украинский Крым.

"Поэтому полный возврат к нормальной жизни не может быть без Крыма - без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения заключенных, удерживаемых Россией, и возвращения к основным принципам международного права", - говорит президент.

По его мнению, Россия должна усвоить, что территориальная целостность, суверенитет государств и человеческие жизни важны.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский сообщил об освобождении Силами обороны в 2026 году 800 квадратных километров Украины от российской оккупации.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с РФ. Он отметил, что прекращение обстрелов энергообъектов должно быть взаимным.

Кроме того, Зеленский допустил личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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