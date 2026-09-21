"Буде не найкращим днем": Зеленський відповів, чи сяде за стіл переговорів з Путіним
Україна допускає особисті переговори з Росією на рівні лідерів. Ключовим питанням має бути конкретний результат зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBC News.
Зеленський відповів на запитання, чи готовий він особисто сісти за стіл переговорів із Путіним. За словами президента, сама перспектива такої зустрічі не викликає в нього позитивних емоцій, проте він готовий розглядати її, якщо вона матиме практичний сенс.
"Для мене це нормально, хоча це не моє бажання і точно не найкращий день у моєму житті - краще б сидіти з родиною", - заявив глава держави.
Водночас Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом України та заявив, що знає його справжню мету.
"Він ворог, і я знаю його справжню мету: окупувати нас, якщо ми не будемо достатньо сильними або якщо не матимемо гарантій безпеки", - сказав президент.
За словами Зеленського, саме гарантії безпеки є одним із ключових питань у цьому контексті. Для нього вони означають упевненість у тому, що Росія не зможе знову розпочати окупацію України.
Таким чином, президент не відкинув можливості особистої розмови з Путіним. Водночас Зеленський дав зрозуміти, що така зустріч має бути пов'язана з конкретним результатом і реальними гарантіями безпеки для України.
Нагадаємо, нещодавно речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю України та США. За його словами, питання проведення таких переговорів уже обговорювали з американськими представниками.
Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв про готовність Москви до нового раунду переговорів щодо України. Він стверджував, що Росії "є що сказати" та що вона нібито не відмовлялася від діалогу.