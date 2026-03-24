Дневная атака россиян оставила без света часть Тернопольской области

21:06 24.03.2026 Вт
Россияне продолжают наносить удары по энергообъектам в Украине
aimg Иван Носальский
Дневная атака россиян оставила без света часть Тернопольской области Иллюстративное фото: в Тернопольской области начались проблемы со светом после удара РФ (Getty Images)

Российские оккупанты ударили дронами по энергетическому объекту в Тернопольской области. В результате атаки у некоторых жителей региона пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации Тараса Пастуха в Telegram.

Пастух рассказал, что во время массированного удара россиян по Тернопольской области украинские защитники сбили часть вражеских дронов.

"Однако есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры и админздание. Пожар ликвидирован", - добавил он.

Глава ОВА обратил внимание, что пострадавших и погибших среди жителей области нет.

Также, по его словам, в области фиксируют перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет как можно скорее и сразу приступить к ремонтным работам на поврежденном из-за атаки объекте.

Запад Украины под атакой

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с применением сотен ударных беспилотников и десятков ракет.

Но атака не прекратилась ночью. Утром враг совершил новые пуски "Шахедов".

По информации Воздушных сил ВСУ, с 9 утра в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 550 ударных беспилотников врага.

Часть дронов россияне направили на областные центры на западе Украины. В частности, во Львове беспилотники "прилетели" по жилым домам, а также объекту наследия ЮНЕСКО.

При этом в Ивано-Франковске в результате удара по центральной части города были повреждены сразу два роддома. Также там погибли два человека.

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
