Дневная атака россиян оставила без света часть Тернопольской области
Российские оккупанты ударили дронами по энергетическому объекту в Тернопольской области. В результате атаки у некоторых жителей региона пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации Тараса Пастуха в Telegram.
Пастух рассказал, что во время массированного удара россиян по Тернопольской области украинские защитники сбили часть вражеских дронов.
"Однако есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры и админздание. Пожар ликвидирован", - добавил он.
Глава ОВА обратил внимание, что пострадавших и погибших среди жителей области нет.
Также, по его словам, в области фиксируют перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет как можно скорее и сразу приступить к ремонтным работам на поврежденном из-за атаки объекте.
Запад Украины под атакой
Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с применением сотен ударных беспилотников и десятков ракет.
Но атака не прекратилась ночью. Утром враг совершил новые пуски "Шахедов".
По информации Воздушных сил ВСУ, с 9 утра в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 550 ударных беспилотников врага.
Часть дронов россияне направили на областные центры на западе Украины. В частности, во Львове беспилотники "прилетели" по жилым домам, а также объекту наследия ЮНЕСКО.
При этом в Ивано-Франковске в результате удара по центральной части города были повреждены сразу два роддома. Также там погибли два человека.
