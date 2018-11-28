Денисова требует от России документы о состоянии здоровья Сенцова и Балуха

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Денисова отметила, что к ней постоянно поступает "тревожная информация" о состоянии здоровья Балуха и Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента Российской Федерации Михаилу Федотову с требованием предоставить официальные документы о состоянии здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Денисова отметила, что к ней постоянно поступает "тревожная информация" о состоянии здоровья Балуха и Сенцова, которые вышли из длительного голодания, однако Россия постоянно говорит о "стабильном состоянии" политзаключенных.

"Права Романа Сущенко, Станислава Клиха, Павла Гриба и всех других наших политзаключенных также нарушаются. Я призвала Татьяну Москалькову и Михаила Федотова принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав наших граждан, в частности права на надлежащие условия содержания и получения медицинской помощи, права на переписку, защиту и справедливый суд", - заявила омбудсмен.

Отметим, депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенным'заключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

В тот самый момент адвокаты Балуха готовят ходатайство о досрочном увольнении. Архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент сообщил, что адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха готовят иск в суд относительно его условно-досрочного освобождения.

Во время этапирования из СИЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. По данным адвоката, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит. Пока он не сообщал о возобновлении голодовки.