Адвокати Балуха готують клопотання про дострокове звільнення

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Владика Климент також зазначив, що його повноваження громадського захисника закінчилися, тому він не має доступу до Балуха, лише як священник

Адвокати українського політв'язня Володимира Балуха готують позов до суду щодо його умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив архієпископ Сімферопольський та Кримський владика Климент, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Тиждень тому Климент разом із адвокатом Дмитром Дінзе відвідав Керченську колонію №2, куди Володимира Балуха етапували після рішення суду.

"В мене була зустріч з керівником колонії. Ми з ним обговорили ситуацію. Начальник колонії сказав, що Володя знаходиться на карантині. З Володею працювали психологи. Зауважень з боку керівництва колонії до нього немає. Зараз адвокати працюють над тим, щоб подати позов до суду щодо умовно-дострокового звільнення", - сказав Климент.

Владика Климент також зазначив, що його повноваження громадського захисника закінчилися, тому він не має доступу до Балуха, лише як священник.

"Чекаємо засідання суду, можливо суд мене знов призначить громадським захисником", - додав Климент.

Нагадаємо, під час етапування із СІЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. За даними адвоката, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Поки він не повідомляв про відновлення голодування.

Відзначимо, "Верховний суд" Криму засудив Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 3 жовтня 2018 року Верховний "суд" окупованого Росією Криму скоротив на місяць термін ув'язнення.