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Російський омбудсмен розповів про стан здоров'я Сенцова

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 19:46
Російський омбудсмен розповів про стан здоров'я Сенцова
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

У РФ заявили, що стан здоров'я Сенцова задовільний

Уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак розповів про стан політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його в загін поки не розглядалося, тому що є певні норми, які повинні дотримати за станом здоров'я перебування після режиму голодування", - сказав омбудсмен.

Нагадаємо, 14 листопада 2018 стало відомо, що український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав премію Платформи європейської пам'яті та совісті. Нагороду найближчим часом передадуть родичам Олега Сенцова в Україні.

Додамо, що також у жовтні Сенцов отримав премію Сахарова. Премію "За свободу думки" імені Сахарова, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова, який за свою правозахисну діяльність був позбавлений всіх радянських нагород і премій і в 1980 році висланий з Москви.

Також Сенцова нагородили премією імені Сергія Магнітського за захист прав людини по всьому світу.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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