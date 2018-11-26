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Євродепутати вимагають від РФ допуску до Сенцову

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 13:54
Євродепутати вимагають від РФ допуску до Сенцову
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

Євродепутати хочуть особисто вручити Сенцову премію імені Сахарова

Депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова. Про це заявила євродепутат Ребекка Хармс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є ідея, і ми активно намагаємося відстояти її в російських відомствах, щоб вони допустили делегацію Європарламенту відвідати Олега Сенцова в таборі", - сказала вона.

Також Хармс додала, що церемонію вручення відвідають сестра Сенцова Наталія Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

"Європейський парламент написав лист російським відомствам, щоб звільнити Сенцова для того, щоб він міг приїхати в Брюссель і власноруч отримати премію. Швидше за все, цього не станеться, і на врученні буде його сестра і адвокат", - розповіла євродепутат.

Відзначимо, 25 жовтня кримський режисер і український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова .

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

 

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