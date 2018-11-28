Денісова вимагає від Росії документи про стан здоров'я Сенцова та Балуха

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Денісова зазначила, що до неї постійно надходить "тривожна інформація" щодо стану здоров'я Балуха та Сенцова

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника президента Російської Федерації Михайла Федотова з вимогою надати офіційні документи про стан здоров'я українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Денісова зазначила, що до неї постійно надходить "тривожна інформація" щодо стану здоров'я Балуха та Сенцова, які вийшли з довготривалого голодування, однак Росія постійно говорить про "стабільний стан" політв'язнів.

"Права Романа Сущенка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та всіх інших наших політв’язнів також порушуються. Я закликала Тетяну Москалькову та Михайла Федотова вжити заходів, спрямованих на відновлення порушених прав наших громадян, зокрема права на належні умови утримання та отримання медичної допомоги, права на листування, захист і справедливий суд", - заявила омбудсмен.

Відзначимо, депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

У той самий момент адвокати Балуха готують клопотання про дострокове звільнення. Архієпископ Сімферопольський та Кримський владика Климент повідомив, що адвокати українського політв'язня Володимира Балуха готують позов до суду щодо його умовно-дострокового звільнення.

Під час етапування із СІЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. За даними адвоката, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Поки він не повідомляв про відновлення голодування.