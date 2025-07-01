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Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Вівторок 01 липня 2025 13:08
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Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала Наталка Денисенко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася яскравими кадрами відпочинку, продемонструвавши підтягнуту фігуру та стильний літній образ. Зірка обрала модний купальник із текстурою та сонцезахисні окуляри, які чудово доповнили її лук.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram знаменитості.

Який купальник вибрала Денисенко

Як відомо, вона обожнює білий колір і часто її образи складені з речей, взуття та аксесуарів цього відтінку. Для відпустки зірка українського кіно обрала роздільний купальник-бікіні молочного відтінку.

Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Наталка Денисенко показала тренди літа 2025 (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Текстура

Купальник має дуже цікаву, пухнасту або "махрову" текстуру, яка надає йому об'єму та унікальності.

Верх

Класичний трикутний ліф на тонких зав'язках, які зав'язуються навколо шиї та спини. Завдяки текстурі тканини він має більш об'ємний вигляд, ніж звичайні купальники.

Низ

Плавки-стрінги з високою посадкою спереду і зав'язками з боків, які дають змогу регулювати розмір. Вони також зроблені з такої ж фактурної тканини.

Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Наталка Денисенко показала модний купальник (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Які сонцезахисні окуляри обрала Денисенко

Форма

Окуляри мають овальну форму лінз.

Оправа

Оправа тонка і вузька, без зайвих деталей.

Колір оправи

Оправа білого відтінку. На тлі засмаглої шкіри білі окуляри мають дуже контрастний вигляд і виділяються, створюючи яскравий акцент в образі.

Колір лінз

Лінзи світло-коричневого відтінку, який добре гармонує з кольором оправи.

Зазначимо, що білий колір зазвичай асоціюється з літом, свіжістю, чистотою та легкістю. Він чудово відбиває сонячне світло, не поглинаючи тепло, що робить його ідеальним для теплої пори року. А окуляри з оправою білого кольору вмить надають образу літнього та безтурботного вигляду.

Ці окуляри чудово доповнюють літній образ, надаючи йому грайливості та стилю.

Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Наталка Денисенко показала сонцезахисні окуляри (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Чому текстуровані купальники в тренді

Текстуровані купальники - з махрової, в'язаної, рельєфної або ребристої тканини - стрімко набрали популярність завдяки поєднанню стилю, комфорту та візуальної ефектності.

Вони вирізняються з-поміж класичних моделей і створюють ефект дорожчого та більш продуманого образу навіть без додаткових аксесуарів.

Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Одна з головних переваг такої тканини - здатність тримати форму і маскувати дрібні недоліки фігури.

Вона не просвічується, не прилипає до тіла після води та візуально додає об'єму там, де це потрібно - тому такі моделі часто обирають зірки, інфлюенсери та стилісти.

Денисенко блиснула підтягнутою фігурою на відпочинку: який купальник і окуляри вона вибрала

Денисенко задає тренди (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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