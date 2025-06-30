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Мода без вікових рамок: чи можна носити міні після 35 і як виглядати доречно

Понеділок 30 червня 2025 16:55
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Мода без вікових рамок: чи можна носити міні після 35 і як виглядати доречно Як носити міні після 30 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Міні після 35 років - табу чи стильний вибір? У той час, коли мода все більше підтримує свободу самовираження, вікові обмеження в гардеробі поступово втрачають актуальність. Усе залежить не від цифри в паспорті, а від відчуття стилю, впевненості та грамотної стилізації.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає, як носити короткі спідниці та сукні після 35 і виглядати сучасно, доречно й елегантно.

"Міні - довжина-табу для дівчат 30 років і старше? Нещодавно я попросила вас поділитися упередженнями, які ви чули або навіть керувалися ними, і отримала схожі меседжі з приводу міні та віку, коли міні можна носити", - зазначила стилістка.

Раніше вважалося, що міні не можна носити після 30 років, оскільки жінки в цьому віці нібито вже були старими. Однак у 2025 році все інакше.

"Коли тобі 30+, міні не можна. Чому? Як довжина спідниці дискредитує вас у розрізі віку? Ми живемо в той час, коли в 50 можна виглядати на 25, а в 18 на всі 35", - наголосила стилістка.

"Наприклад, Єва Лонгорія в майже 50 у міні має фантастичний вигляд. Або ось Вікі Бекхем теж у міні. Особисто я проти будь-яких вікових обмежень в одязі, тому що це здебільшого на практиці не має нічого спільного з принципами побудови стильного і сучасного образу", - зазначила вона.

Мода без вікових рамок: чи можна носити міні після 35 і як виглядати доречно

50-річна Єва Лонгорія в сукні міні (фото: instagram.com/evalongoria)

Також стилістка наголосила, що мініспідниця може бути вдалим вибором для жінки різного віку, якщо вона відповідає загальному стилю насамперед і особливостям фігури.

Важливо вибирати правильно довжину міні, форму самої спідниці та відповідний верх, щоб усе це гармонійно працювало в межах пропорцій, текстур, кольору тощо. Вік тут ні до чого.

Мода без вікових рамок: чи можна носити міні після 35 і як виглядати доречно

51-річна Вікторія Бекхем часто обирає міні (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ми звикли до міфу, що міні - це провокація, але за фактом це просто предмет гардероба, як і решта одягу, що може мати стильний, сучасний і доречний вигляд у багатьох випадках, якщо його вдалося скомбінувати", - підсумувала вона.

Як носити міні в 35+, щоб мати доречний вигляд

1. Правильна довжина

Міні - це не завжди ультракоротко. Довжина "трохи вище коліна" - універсальний варіант, який підкреслює ноги та має гармонійний вигляд.

2. Ставка на якість

Тканини повинні тримати форму і мати щільну текстуру. Вибирайте стримані кольори, благородні відтінки, перевірені принти - це додає образу елегантності.

3. Баланс у стилізації

До міні - закритий верх або класичний жакет. Взуття - не надто агресивне: балетки, слінгбеки, лофери або витончені підбори.

4 Уникайте "всього й одразу"

Міні не потребує декольте чи блиску. Якщо коротка спідниця, інші акценти краще залишити нейтральними.

5. Орієнтуйтеся на себе, а не на стереотипи

Ваш комфорт, постава і впевненість важать більше, ніж чужі уявлення про "вік у моді".

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