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Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Вторник 01 июля 2025 13:08
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Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала Наталка Денисенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась яркими кадрами отдыха, продемонстрировав подтянутую фигуру и стильный летний образ. Звезда выбрала модный купальник с текстурой и солнцезащитные очки, прекрасно дополнившие ее лук.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram знаменитости.

Какой купальник выбрала Денисенко

Как известно, она обожает белый цвет и часто ее образы составлены из вещей, обуви и аксессуаров этого оттенка. Для отпуска звезда украинского кино выбрала раздельный купальник-бикини молочного оттенка.

Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Наталка Денисенко показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Текстура

Купальник имеет очень интересную, пушистую или "махровую" текстуру, которая придает ему объем и уникальность.

Верх

Классический треугольный лиф на тонких завязках, которые завязываются вокруг шеи и спины. Благодаря текстуре ткани он выглядит более объемным, чем обычные купальники.

Низ

Плавки-стринги с высокой посадкой спереди и завязками по бокам, которые позволяют регулировать размер. Они также сделаны из такой же фактурной ткани.

Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Наталка Денисенко показала модный купальник (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Какие солнцезащитные очки выбрала Денисенко

Форма

Очки имеют овальную форму линз.

Оправа

Оправа тонкая и узкая, без лишних деталей.

Цвет оправы

Оправа белого оттенка. На фоне загорелой кожи белые очки выглядят очень контрастно и выделяются, создавая яркий акцент в образе.

Цвет линз

Линзы светло-коричневого оттенка, который хорошо гармонирует с цветом оправы.

Отметим, что белый цвет обычно ассоциируется с летом, свежестью, чистотой и легкостью. Он прекрасно отражает солнечный свет, не поглощая тепло, что делает его идеальным для теплого времени года. А очки с оправой белого цвета моментально придают образу летнего и беззаботного вида.

Эти очки прекрасно дополняют летний образ, придавая ему игривости и стиля.

Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Наталка Денисенко показала солнцезащитные очки (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Почему текстурированные купальники в тренде

Текстурированные купальники - из махровой, вязаной, рельефной или ребристой ткани - стремительно набрали популярность благодаря сочетанию стиля, комфорта и визуальной эффектности.

Они выделяются среди классических моделей и создают эффект более дорогого и более продуманного образа даже без дополнительных аксессуаров.

Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Одно из главных преимуществ такой ткани - способность держать форму и маскировать мелкие недостатки фигуры.

Она не просвечивается, не прилипает к телу после воды и визуально добавляет объем там, где это нужно - поэтому такие модели часто выбирают звезды, инфлюэнсеры и стилисты.

Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Денисенко задает тренды (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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