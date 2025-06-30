У мінісукні кольору "лимонний щербет": модний образ на літо від Єви Лонгорії

Голлівудська акторка Єва Лонгорія ще раз довела, що вміє поєднувати елегантність і актуальні тренди навіть у найпростішому літньому образі. Зірка з'явилася в сукні модного відтінку "лимонний щербет" - одного з головних кольорів сезону весна-літо 2025.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Який "лук" обрала Єва Лонгорія

50-річна актриса може похвалитися підтягнутою фігурою. Для розслабленого літнього луку вона обрала світло-жовту мінісукню з глибоким V-подібним вирізом, який робить акцент на зоні декольте.

Сукня має приталений силует, що підкреслює фігуру, та імітацію кишень у районі стегон.

Вбрання має простий, але водночас вишуканий крій. Воно не переобтяжене деталями, що робить його зручним для повсякденного носіння, але завдяки фасону та кольору має дуже елегантний вигляд.

Доповнити образ актриса вирішила босоніжками тілесного кольору з тонкими ремінцями.

Волосся Лонгорія зібрала в пучок, а кілька пасом вільно спадають, обрамляючи обличчя. Макіяж легкий, з акцентом на очі, що створює свіжий і природний вигляд.

Єва Лонгорія показала тренди літа (фото: instagram.com/evalongoria)

Які тренди літа 2025 показала Єва Лонгорія

Образ містить декілька актуальних трендів, характерних для літа 2025.

Колір "вершкове масло" або "лимонний щербет"

Світло-жовтий, пастельний жовтий відтінок, схожий на колір вершкового масла або лимонного щербета, є одним з ключових кольорів сезону. Він свіжий, ніжний і чудово поєднується із засмаглою шкірою.

Міні

Короткі спідниці та сукні знову на піку популярності.

Босоніжки з тонкими ремінцями

"Голі" босоніжки з мінімалістичним дизайном і тонкими ремінцями залишаються актуальним взуттям.

Відкриті плечі

Сукні без рукавів, а також відкриті плечі та спина - це класичний літній тренд, що підкреслює жіночність.

Лляні або легкі тканини

Судячи з усього Лонгорія вибрала сукню з льону або іншої легкої тканини, що є ідеальним вибором для спекотної погоди.

Загалом, це дуже вдалий і стильний образ, що відображає основні модні тенденції літа 2025 року, поєднуючи яскраві кольори, жіночні силуети та легкість тканин.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Мода без віку

Єва Лонгорія вкотре розвінчує стереотипи про вік і довжину міні. У свої 50 років зірка не боїться носити короткі сукні - і виглядає впевнено, гармонійно й актуально. Це ще раз підтверджує: головне в моді - не цифри в паспорті, а почуття стилю і впевненість.

Лонгорія показала стильний лук на літо (фото: instagram.com/evalongoria)