Денім і шкіра: блогерка Саша Бо показала стильний "лук" на ранню осінь

Який "лук" вибрала Саша Бо

Для стильного повсякденного образу блогерка обрала футболку поло насиченого шоколадного відтінку. Зазначимо, що такий колір уже кілька сезонів на піку популярності.

Доповнити її вона вирішила темно-синіми джинсами кльош з високою посадкою, а також тонким шкіряним ременем.

Завершити лук Саша Бо вирішила шкіряною курткою у вінтажному стилі - з ефектом зістареної та потертої шкіри.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Стиль

Цей образ є чудовим прикладом стилю кежуал з елементами ретро 70-х років. Джинси кльош, що повернулися в моду, були дуже популярні в ту епоху.

Поєднання шкіряної куртки й футболки поло створює класичний позачасовий образ, який має одночасно невимушений і стильний вигляд. Це ідеальний приклад для осіннього або весняного сезону, оскільки поєднує комфорт і трендові елементи.

Саша Бо задає тренди (фото: instagram.com/sashaabo)

Вічна класика і сучасний тренд

Шкіряна куртка - це елемент гардероба, який ніколи не виходить з моди. Навіть звичайна футболка або светр, одягнені під неї, виглядають стильно.

Осінь - найкращий час для шкіри, адже вона надає образу багатошаровості, комфорту та захищає від прохолодного вітру.

Джинси-кльош - це тренд, що прийшов до нас із 70-х і став одним із ключових елементів сучасної моди. Вони візуально витягують силует, роблять ноги довшими, а фігуру стрункішою.

На відміну від скінні, які часто виглядають занадто повсякденно, джинси-кльош надають образу особливого, вінтажного шарму.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Практичність і універсальність

Це поєднання дуже універсальне. Ви можете створити безліч образів, просто змінюючи верх:

для повсякденного образу: одягніть під куртку простий гольф або светр. Це створить комфортний і стильний "лук" для прогулянок містом або кави з друзями;

для вечірнього виходу: поєднуйте куртку з шовковим топом, блузою або мереживним боді. Додайте підбори, і ви готові до будь-якої вечірки чи побачення.

Крім того, це поєднання легко адаптується до будь-якої погоди. У сонячний день можна носити тільки куртку і джинси, а коли похолодає - додати тепліший светр або шарф.

Комфорт і елегантність

Це поєднання показує, що комфорт може бути стильним. Джинси-кльош дарують свободу рухів, а шкіряна куртка, якщо вона правильно підібрана, не сковує. Разом вони створюють невимушений, але вишуканий образ.

Цей дует - це справжнє втілення стилю кежуал шик, де звичайні речі поєднуються з елементами, що роблять образ виразним і модним.

Саша Бо показала стильний "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)