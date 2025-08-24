Денім і шкіра: блогерка Саша Бо показала стильний "лук" на ранню осінь

Відома українська блогерка Саша Бо поділилася модною ідеєю для перших осінніх днів. Вона поєднала класичний денім зі шкіряними акцентами - така стилізація має актуальний, практичний і трендовий вигляд.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Для стильного повсякденного образу блогерка обрала футболку поло насиченого шоколадного відтінку. Зазначимо, що такий колір уже кілька сезонів на піку популярності.
Доповнити її вона вирішила темно-синіми джинсами кльош з високою посадкою, а також тонким шкіряним ременем.
Завершити лук Саша Бо вирішила шкіряною курткою у вінтажному стилі - з ефектом зістареної та потертої шкіри.
Стиль
Цей образ є чудовим прикладом стилю кежуал з елементами ретро 70-х років. Джинси кльош, що повернулися в моду, були дуже популярні в ту епоху.
Поєднання шкіряної куртки й футболки поло створює класичний позачасовий образ, який має одночасно невимушений і стильний вигляд. Це ідеальний приклад для осіннього або весняного сезону, оскільки поєднує комфорт і трендові елементи.
Вічна класика і сучасний тренд
Шкіряна куртка - це елемент гардероба, який ніколи не виходить з моди. Навіть звичайна футболка або светр, одягнені під неї, виглядають стильно.
Осінь - найкращий час для шкіри, адже вона надає образу багатошаровості, комфорту та захищає від прохолодного вітру.
Джинси-кльош - це тренд, що прийшов до нас із 70-х і став одним із ключових елементів сучасної моди. Вони візуально витягують силует, роблять ноги довшими, а фігуру стрункішою.
На відміну від скінні, які часто виглядають занадто повсякденно, джинси-кльош надають образу особливого, вінтажного шарму.
Практичність і універсальність
Це поєднання дуже універсальне. Ви можете створити безліч образів, просто змінюючи верх:
Крім того, це поєднання легко адаптується до будь-якої погоди. У сонячний день можна носити тільки куртку і джинси, а коли похолодає - додати тепліший светр або шарф.
Комфорт і елегантність
Це поєднання показує, що комфорт може бути стильним. Джинси-кльош дарують свободу рухів, а шкіряна куртка, якщо вона правильно підібрана, не сковує. Разом вони створюють невимушений, але вишуканий образ.
Цей дует - це справжнє втілення стилю кежуал шик, де звичайні речі поєднуються з елементами, що роблять образ виразним і модним.
