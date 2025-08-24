Деним и кожа: блогерша Саша Бо показала стильный "лук" на раннюю осень

Какой "лук" выбрала Саша Бо

Для стильного повседневного образа блогерша выбрала футболку поло насыщенного шоколадного оттенка. Отметим, что такой цвет уже несколько сезонов на пике популярности.

Дополнить ее она решила темно-синими джинсами клеш с высокой посадкой, а также тонким кожаным ремнем.

Завершить лук Саша Бо решила кожаной курткой в винтажном стиле - с эффектом состаренной и потертой кожи.

Саша Бо

Этот образ является отличным примером стиля кэжуал с элементами ретро 70-х годов. Вернувшиеся в моду джинсы клеш были очень популярны в ту эпоху.

Сочетание кожаной куртки и футболки поло создает классический вневременный образ, который выглядит одновременно непринужденно и стильно. Это идеальный пример для осеннего или весеннего сезона, поскольку сочетает комфорт и трендовые элементы.

Саша Бо задает тренды

Вечная классика и современный тренд

Кожаная куртка - это элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Даже обычная футболка или свитер, одетые под нее, смотрятся стильно.

Осень - лучшее время для кожи, ведь она придает образу многослойности, комфорта и защищает от прохладного ветра.

Джинсы-клеш - это тренд, пришедший к нам из 70-х и ставший одним из ключевых элементов современной моды. Они визуально вытягивают силуэт, делают ноги длиннее, а фигуру более стройной.

В отличие от скинни, которые часто выглядят слишком повседневно, джинсы-клеш придают образу особый, винтажный шарм.

Саша Бо

Практичность и универсальность

Это сочетание очень универсально. Вы можете создать множество образов, просто меняя верх:

для повседневного образа: наденьте под куртку простой гольф или свитер. Это создаст комфортный и стильный "лук" для прогулок по городу или кофе с друзьями;

для вечернего выхода: сочетайте куртку с шелковым топом, блузой или кружевным боди. Добавьте каблуки, и вы готовы к любой вечеринке или свиданию.

Кроме того, это сочетание легко адаптируется к любой погоде. В солнечный день можно носить только куртку и джинсы, а когда похолодает - добавить более теплый свитер или шарф.

Комфорт и элегантность

Это сочетание показывает, что комфорт может быть стильным. Джинсы-клеш дарят свободу движений, а кожаная куртка, если она правильно подобрана, не сковывает. Вместе они создают непринужденный, но изысканный образ.

Этот дуэт - это настоящее воплощение стиля кэжуал шик, где обычные вещи сочетаются с элементами, делающими образ выразительным и модным.

Саша Бо показала стильный "лук"