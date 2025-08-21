ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя Каменських

Четвер 21 серпня 2025 15:37
UA EN RU
Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя Каменських Настя Каменських (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала модний образ, який одразу ж привернув увагу її шанувальників. Артистка з'явилася в джинсах актуального фасону, які вже називають головним трендом літа й осені 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Каменських

На фото артистка позує на балконі хмарочоса, а її образ - уособлення міської невимушеності та елегантності.

Головним акцентом стильного ансамблю стали широкі білі джинси, які є одним із головних трендів сезону. Ця модель не тільки візуально подовжує силует, а й дарує відчуття комфорту і свободи.

Їх вона доповнила майкою оливкового відтінку на тонких бретельках, що підкреслила її струнку фігуру.

Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя КаменськихКаменських показала джинси на осінь (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливою родзинкою образу стала біла сорочка, яку співачка зав'язала на поясі. Цей прийом додав динаміки й грайливості, а також підкреслив талію.

Завершили образ мінімалістичні аксесуари - витончений годинник і браслети, які не перевантажували загальну картину.

Пишне кучеряве волосся Насті Каменських і її щира посмішка додали кадру особливого шарму, зробивши цей образ справжнім зразком стилю для тих, хто шукає ідеї для літніх і осінніх міських луків.

Це поєднання класичних речей з модними акцентами - ідеальний приклад того, як виглядати бездоганно без зайвих зусиль.

Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя КаменськихНастя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Чому білі джинси - тренд 2025

Білі джинси стали справжнім трендом 2025 року з кількох причин.

Універсальність і елегантність

Білий колір, на відміну від класичного синього деніму, має вишуканіший та елегантніший вигляд. Він створює відчуття "чистого полотна", що дає змогу легко комбінувати його з будь-якими іншими кольорами, від яскравих до пастельних, а також з різними принтами.

Білі джинси легко адаптуються як для повсякденного, так і для більш офіційного образу, що робить їх ідеальним елементом "капсульного" гардероба.

Свіжість і легкість

Білий колір асоціюється зі свіжістю, легкістю і чистотою, що особливо актуально для весняно-літнього сезону. Він візуально освіжає образ і надає йому охайності.

Популярність серед інфлюенсерів і знаменитостей

Білі джинси активно носять модні інфлюенсери, блогери та зірки, що значно популяризує цей тренд. Їхні образи демонструють, як носити білі джинси в різних стилях - від мінімалістичного до сміливого.

Зміщення акцентів у моді

У 2025 році спостерігається тенденція до більш стриманої, але водночас виразної та елегантної моди.

Білі джинси ідеально вписуються в цей тренд, оскільки дають змогу створити образ, що має продуманий і дорогий вигляд, але водночас не вимагає надмірних зусиль.

Різноманітність фасонів

Тренд на білі джинси не обмежується одним фасоном.

Актуальними є різні моделі - від широких, що нагадують класичні штани, до прямих і джинсів-"підков", що дає змогу кожній модниці знайти ідеальну пару, яка підкреслить переваги фігури.

Як стилізувати білі джинси

  • Літо: пастельні топи, лляні сорочки, сандалі або балетки.
  • Перехідний період (осінь): светри та гольфи, грубе взуття, верхній одяг - тренч, плащ або жакет.
  • Баланс силуетів: топи, що облягають, з широкими штанами, або навпаки - приталений низ із жакетом oversize.

Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя КаменськихНастя Каменських показала модні джинси (фото: instagram.com/kamenskux)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"