Модні джинси на осінь 2025: яку модель вибрала Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала модний образ, який одразу ж привернув увагу її шанувальників. Артистка з'явилася в джинсах актуального фасону, які вже називають головним трендом літа й осені 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Каменських

На фото артистка позує на балконі хмарочоса, а її образ - уособлення міської невимушеності та елегантності.

Головним акцентом стильного ансамблю стали широкі білі джинси, які є одним із головних трендів сезону. Ця модель не тільки візуально подовжує силует, а й дарує відчуття комфорту і свободи.

Їх вона доповнила майкою оливкового відтінку на тонких бретельках, що підкреслила її струнку фігуру.

Каменських показала джинси на осінь (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливою родзинкою образу стала біла сорочка, яку співачка зав'язала на поясі. Цей прийом додав динаміки й грайливості, а також підкреслив талію.

Завершили образ мінімалістичні аксесуари - витончений годинник і браслети, які не перевантажували загальну картину.

Пишне кучеряве волосся Насті Каменських і її щира посмішка додали кадру особливого шарму, зробивши цей образ справжнім зразком стилю для тих, хто шукає ідеї для літніх і осінніх міських луків.

Це поєднання класичних речей з модними акцентами - ідеальний приклад того, як виглядати бездоганно без зайвих зусиль.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Чому білі джинси - тренд 2025

Білі джинси стали справжнім трендом 2025 року з кількох причин.

Універсальність і елегантність

Білий колір, на відміну від класичного синього деніму, має вишуканіший та елегантніший вигляд. Він створює відчуття "чистого полотна", що дає змогу легко комбінувати його з будь-якими іншими кольорами, від яскравих до пастельних, а також з різними принтами.

Білі джинси легко адаптуються як для повсякденного, так і для більш офіційного образу, що робить їх ідеальним елементом "капсульного" гардероба.

Свіжість і легкість

Білий колір асоціюється зі свіжістю, легкістю і чистотою, що особливо актуально для весняно-літнього сезону. Він візуально освіжає образ і надає йому охайності.

Популярність серед інфлюенсерів і знаменитостей

Білі джинси активно носять модні інфлюенсери, блогери та зірки, що значно популяризує цей тренд. Їхні образи демонструють, як носити білі джинси в різних стилях - від мінімалістичного до сміливого.

Зміщення акцентів у моді

У 2025 році спостерігається тенденція до більш стриманої, але водночас виразної та елегантної моди.

Білі джинси ідеально вписуються в цей тренд, оскільки дають змогу створити образ, що має продуманий і дорогий вигляд, але водночас не вимагає надмірних зусиль.

Різноманітність фасонів

Тренд на білі джинси не обмежується одним фасоном.

Актуальними є різні моделі - від широких, що нагадують класичні штани, до прямих і джинсів-"підков", що дає змогу кожній модниці знайти ідеальну пару, яка підкреслить переваги фігури.

Як стилізувати білі джинси

Літо: пастельні топи, лляні сорочки, сандалі або балетки.

пастельні топи, лляні сорочки, сандалі або балетки. Перехідний період (осінь): светри та гольфи, грубе взуття, верхній одяг - тренч, плащ або жакет.

светри та гольфи, грубе взуття, верхній одяг - тренч, плащ або жакет. Баланс силуетів: топи, що облягають, з широкими штанами, або навпаки - приталений низ із жакетом oversize.

Настя Каменських показала модні джинси (фото: instagram.com/kamenskux)