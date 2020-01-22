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Деньги окружения Януковича перечислили на счета АРМА

Новости » Политика     22.01.2020 - 20:57
Деньги окружения Януковича перечислили на счета АРМА
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Aliza Eliazarov)

Арестованные активы были переданы в управление АРМА постановлением Печерского райсуда Киева

Национальное агентство по управлению арестованными активами получило от Международного инвестиционного банка 247,4 млн гривен, которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, и разместило их на депозитном счете в "Ощадбанке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Как сообщается, арестованные активы были переданы в управление АРМА постановлением Печерского райсуда Киева.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 16 января 2020 года в управление АРМА передано арестованные активы в виде денежных средств на общую сумму около четверти миллиарда гривен. Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО "Всеукраинский банк развития", связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в госбюджет.

Напомним, 13 января следственный судья наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича в "Международном инвестиционном банке".

Кроме того, суд Милана будет рассматривать дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. В Италии его подозревают в отмывании взятки от бывшего вице-премьера Андрея Клюева.

До этого суд в Латвии принял решение по конфискации денег экс-чиновников времен Януковича.

Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР Суд арестовал почти 250 млн гривен окружения Януковича
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