ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гроші оточення Януковича перерахували на рахунки АРМА

Новини » Політика     22.01.2020 - 20:57
Гроші оточення Януковича перерахували на рахунки АРМА
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Aliza Eliazarov)

Заарештовані активи були передані в управління АРМА постановою Печерського райсуду Києва

Національне агентство з управління заарештованими активами отримало від Міжнародного інвестиційного банку 247,4 млн гривень, які належали оточенню колишнього президента України Віктора Януковича, і розмістив їх на депозитному рахунку в "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА.

Як повідомляється, заарештовані активи були передані в управління АРМА постановою Печерського райсуду Києва.

"Постановою Печерського районного суду р. Києва від 16 січня 2020 року в управління АРМА передано заарештовані активи у вигляді грошових коштів на загальну суму близько чверті мільярда гривень. Зазначені активи арештовані по справі про відмивання коштів посадовими особами ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", пов'язаними з оточенням експрезидента Віктора Януковича", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в разі прийняття судового рішення про конфіскацію зазначених активів, накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до держбюджету.

Нагадаємо, 13 січня слідчий суддя наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Міжнародному інвестиційному банку".

Крім того, суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. В Італії його підозрюють у відмиванні хабаря від колишнього віцепрем'єра Андрія Клюєва.

До цього суд Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей ексчиновників часів Януковича.

Колишній адвокат Януковича офіційно став заступником директора ДБР Суд заарештував майже 250 млн гривень оточення Януковича
Новини України Янукович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся