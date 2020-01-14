В Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева

Фото: Алексей Азаров (facebook.com/alexey.azarov2013)

Сына Азарова обвинили в отмывании почти 18 млн долларов

Суд Милана будет рассматривать дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на unionesarda.it

Сообщается, что прокуратура Милана направила в суд дело Алексея Азарова. Обвинение настаивает, что он требовал взятку в размере почти 18 млн долларов. Эти деньги впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию, которая купила две роскошные виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.

По словам прокурора Адриано Скудьери, в 2010 году Азаров "продал" Клюеву должность за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму почти в 18 млн долларов. В дальнейшем средства поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, которая выкупила фиктивную итальянскую компанию Agosto 2012 Srl.

Напомним, осенью 2018 года ГПУ вызывала на допрос сына Азарова по делу о создании преступной организации и отмывании средств.

Отметим, летом 2019 года суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Данное решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов