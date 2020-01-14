ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева

Новости » Политика     14.01.2020 - 17:00
В Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева
Фото: Алексей Азаров (facebook.com/alexey.azarov2013)

Сына Азарова обвинили в отмывании почти 18 млн долларов

Суд Милана будет рассматривать дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на unionesarda.it

Сообщается, что прокуратура Милана направила в суд дело Алексея Азарова. Обвинение настаивает, что он требовал взятку в размере почти 18 млн долларов. Эти деньги впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию, которая купила две роскошные виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.

По словам прокурора Адриано Скудьери, в 2010 году Азаров "продал" Клюеву должность за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму почти в 18 млн долларов. В дальнейшем средства поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, которая выкупила фиктивную итальянскую компанию Agosto 2012 Srl.

Напомним, осенью 2018 года ГПУ вызывала на допрос сына Азарова по делу о создании преступной организации и отмывании средств.

Отметим, летом 2019 года суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Данное решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов

Украина выдала Испании россиянина, подозреваемого в отмывании денег
Новости Украины КлюевНиколай АзаровИталияотмывание денег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь