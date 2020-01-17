Суд арестовал почти 250 млн гривен окружения Януковича

Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Арестованные 247 млн гривен передали в управление АРМА

Следственный судья наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича в "Международном инвестиционном банке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что арест на деньги был наложен еще 13 января, а уже 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление АРМА. Также сообщается, что эти деньги были арестованы в уголовном деле по отмыванию доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Кроме того, изучается вопрос законности нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ОАО "Международный инвестиционный банк", устанавливаются причастные к этому решению.

В Офисе генпрокурора добавили, что на сегодня проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Милана будет рассматривать дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. В Италии его подозревают в отмывании взятки от бывшего вице-премьера Андрея Клюева.

До этого суд в Латвии принял решение по конфискации денег экс-чиновников времен Януковича.