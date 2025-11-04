День залізничника України: УЗ запустила поїзд на честь 948 колег, загиблих під час війни

Професійне свято залізничників в Україні встановлено Указом президента у 1993 році, а з 2002 року його відзначають 4 листопада - у день, коли в 1861 році до Львова прибув перший поїзд із Відня через Перемишль. Саме ця дата вважається початком історії залізниць на території сучасної України.

День залізничника в умовах війни

У День залізничника "Укрзалізниця" вшанувала пам’ять своїх колег, які загинули під час повномасштабної війни. За цей час Україна втратила 948 залізничників - машиністів, провідників, ремонтників і будівельників колій.

Як повідомила компанія, на їхню честь призначено "Поїзд залізної пам’яті" №948. Він не перевозитиме пасажирів, але символічно нестиме пам’ять про всіх, хто загинув, виконуючи свій обов’язок - рятуючи людей, забезпечуючи сполучення та оборону країни.

"Їх не обійняти сьогодні, але про них ми несемо найсвітлішу пам’ять", - зазначили в "Укрзалізниці".

Сьогодні локомотиви по всій Україні дали гудок честі, проводжаючи "Поїзд залізної пам’яті".

Роль залізниці

АТ "Укрзалізниця" - найбільше державне підприємство України з командою близько 187 тисяч працівників. Це логістична артерія, що забезпечує 56% вантажних і 43% пасажирських перевезень у країні.

З початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" часто рятує українців із небезпечних районів. За цей час евакуйовано понад 4 мільйони людей, серед яких 1 мільйон дітей та 120 тисяч тварин.

Залізничники працюють під обстрілами, вивозять цивільних із гарячих точок, відновлюють розбиті колії та мости, часто ризикуючи життям. Крім того, залізниця створила медичні евакуаційні вагони для перевезення поранених і запровадила програми модернізації вантажних перевезень.

Попри війну, компанія продовжує працювати без зупинок - перевозить мільйони пасажирів, забезпечує критичні вантажі, евакуює людей і навіть дипломатів у межах ініціативи "Залізна дипломатія". "Укрзалізниця" забезпечує поїздки перших осіб держави, партнерів і лідерів світу, які прибувають до України поїздом - від президента США до керівників країн ЄС.