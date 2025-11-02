РФ пошкодила залізницю на Дніпропетровщині: введено обмеження для потягів, список

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Вони стосуються Дніпропетровської, а також Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Для пасажирів на цих напрямках місцева влада організувала альтернативне автосполучення.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на сайті компанії або в застосунку перед поїздкою.

Через пошкодження мережі обмежено курсування кількох поїздів у регіоні.

Обстріл 2 листопада

У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.

Противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.