РФ пошкодила залізницю на Дніпропетровщині: введено обмеження для потягів, список
"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Вони стосуються Дніпропетровської, а також Донецької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Дніпропетровська область
Через пошкодження мережі обмежено курсування кількох поїздів у регіоні.
Зокрема, поїзд №6141 курсуватиме Письменна - Дніпро-Головний (замість Чаплине - Дніпро-Головний).
Також змінено маршрути:
- №6110 - Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Чаплине);
- №6127 - Письменна - Дніпро (замість Чаплине - Дніпро);
- №6122 - Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Демурине);
- №6135 - Письменна - Синельникове-1 (замість Демурине - Синельникове-1).
"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на сайті компанії або в застосунку перед поїздкою.
Донецька область
У межах Донецької області тимчасово змінено маршрути кількох поїздів:
- №6711 курсуватиме за маршрутом Бантишеве - Краматорськ (замість Слов'янськ - Краматорськ);
- №6712 та №6718 - за маршрутом Слов’янськ - Бантишеве (замість Краматорськ - Бантишеве).
Не курсуватимуть рейси:
- №6715, №6717, №6721 Слов'янськ - Краматорськ;
- №6716 та №6722 Краматорськ - Слов'янськ.
Для пасажирів на цих напрямках місцева влада організувала альтернативне автосполучення.
Обстріл 2 листопада
У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.
Противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.