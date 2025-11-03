УЗ обмежила рух поїздів у Сумській області: що змінюється для пасажирів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Які рейси у Сумській області курсуватимуть інакше

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Укрзалізниця: приміські поїзди", з понеділка, 3 листопада, рух кількох приміських рейсів у Сумській області обмежено.

За зміненим маршрутом курсуватимуть відсьогодні два поїзди УЗ:

№6101 - за маршрутом "Ворожба - Конотоп" замість "Ворожба - Бахмач";

- за маршрутом "Ворожба - Конотоп" замість "Ворожба - Бахмач"; №6102 - за маршрутом "Конотоп - Ворожба" замість "Бахмач - Ворожба".

Уточнюється при цьому, що поїзд №6101 відправився сьогодні з початкової станції із затримкою 4 години.

Обмеження руху поїздів у Сумській області (скриншот: t.me/UZprymisky)

Які рейси у Сумській області вже змінили рух

Варто зазначити, що раніше прес-служба Департаменту розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації повідомила, що з 22 жовтня 2025 року було заплановано такі зміни приміських пасажирських перевезень:

поїзд №6542 сполученням "Конотоп - Неплюєве" - скасовується;

сполученням "Конотоп - Неплюєве" - скасовується; альтернативний поїзд №6544 сполученням "Конотоп - Неплюєве" відправлятиметься о 14:20 й прибуватиме на станцію призначення о 16:34;

сполученням "Конотоп - Неплюєве" відправлятиметься о 14:20 й прибуватиме на станцію призначення о 16:34; поїзд №6543 сполученням "Неплюєве - Конотоп" - скасовується;

сполученням "Неплюєве - Конотоп" - скасовується; альтернативний поїзд №6541 сполученням "Неплюєве - Конотоп" відправлятиметься о 04:49 й прибуватиме о 07:11;

сполученням "Неплюєве - Конотоп" відправлятиметься о 04:49 й прибуватиме о 07:11; альтернативний поїзд №6545 сполученням "Неплюєве - Конотоп" відправлятиметься о 16:45 й прибуватиме о 19:13.

Крім того, з 24 жовтня 2025 року було заплановано такі зміни для пасажирів "Укрзалізниці":

поїзд №7009 сполученням "Харків-Пас. - Ворожба" обмежується по станцію "Суми" та встановлюється у сполученні "Харків-Пас. - Суми";

сполученням "Харків-Пас. - Ворожба" обмежується по станцію "Суми" та встановлюється у сполученні "Харків-Пас. - Суми"; поїзд №7010 сполученням "Ворожба - Харків-Пас." обмежується зі станції "Суми" та встановлюється у сполученні "Суми - Харків-Пас." (у разі необхідності є змога дістатись зі станції "Ворожба" до станції "Суми" поїздом №6014 сполученням "Ворожба - Суми" з відправленням о 10:50 та прибуттям о 12:33);

сполученням "Ворожба - Харків-Пас." обмежується зі станції "Суми" та встановлюється у сполученні "Суми - Харків-Пас." (у разі необхідності сполученням "Ворожба - Суми" з відправленням о 10:50 та прибуттям о 12:33); поїзд №6013 сполученням "Суми - Ворожба" - скасовується;

сполученням "Суми - Ворожба" - скасовується; поїзд №6010 сполученням "Ворожба - Кириківка" встановлюється у сполученні "Суми - Кириківка";

сполученням "Ворожба - Кириківка" встановлюється у сполученні "Суми - Кириківка"; поїзд №6893 сполученням "Суми - Віринський Завод" - скасовується;

сполученням "Суми - Віринський Завод" - скасовується; поїзд №6894 "Віринський завод - Тростянець-Смородине" встановлюється у сполученні "Суми - Тростянець-Смородине".

У зв'язку зі скасуванням поїзда №6893 (з метою надання пасажирам альтернативи), вирішили змінити також маршрут курсування поїзда №6011 сполученням "Тростянець-Смородине - Ворожба" - із заїздом на станцію "Віринський завод":

відправлення зі станції "Тростянець-Смородине" о 15:09;

прослідування через станцію "Вiринський завод" о 18:34-19:04;

прибуття на станцію "Ворожба" о 20:45.

Що змінилось у приміських пасажирських перевезеннях раніше (скриншот: facebook.com/infra.sm)