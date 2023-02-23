За день до війни. Що говорили в Україні та на Заході перед нападом РФ

Відповідь на ультиматум Путіна

Президент Володимир Зеленський відповів на ультиматум Володимира Путіна, який вимагав визнати російську анексію Криму та відмовитися від курсу на НАТО.

"Ми чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні вже зараз", - говорив президент.

Він наголосив, що не може передбачити кроки Путіна, але українська армія готова до будь-якого розвитку подій. Тоді він ще був упевнений у тому, що Росія має бути одним із гарантів безпеки.

"Росія обрала шлях ескалації"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на останньому перед вторгненням засіданні уряду зазначив, що Росія вкотре обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації.

"Наша країна зіткнулася з найбільшими викликами з часів нашої незалежності. Визнання Росією псевдооб'єднань на території українського Донбасу - це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - заявив він.

Він також додав, що українська сторона не планує наступальних операцій, а прагне миру.

Дипломатія - все ще план "А"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що на випадок вторгнення є два плани –- дипломатія та "війна за кожен дюйм".

"У нас два плани. План "А": скористатися всіма дипломатичними способами, щоб зупинити ескалацію. План "Б": боротися за кожен дюйм нашої землі, у кожному місті, у кожному селі. Боротися до нашої перемоги", - наголосив він.

Він також нагадав про відмову від ядерного арсеналу у 1990-х та закликав світових лідерів підтримати безпеку України. Того ж дня він обговорював із міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення української системи протиповітряної оборони.

Кулеба також на Генеральній асамблеї ООН вимагав дати відповідь на дії Путіна і попередив, що сценарій вторгнення поверне всіх у найтемніші часи 20-го століття, оскільки Росія не зупиниться на Україні. А також наголосив, що Київ не має планів щодо повернення до ядерного клубу.

Підготовка до військового стану

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про можливе введення воєнного стану.

"Воєнний стан в Україні у разі потреби буде введений миттєво, поки такого рішення немає", - зазначив він у другій половині дня.

Тим часом на засіданні РНБО погодили надзвичайний стан, який набув чинності о 00:00 24 лютого у всіх областях, крім Луганської та Донецької.

Хрест на мінських угодах?

Голова парламентського комітету із зовнішньої політики та член української делегації у ТКГ Олександр Мережко говорив, що на березень планувалося чергове засідання. Бо потрібен час, щоб зрозуміти: мінські домовленості повністю померли чи ні.

"Думаю, ми на неї (на зустріч, - ред.) прийдемо - питання в тому, чи прийде інша сторона", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

США обіцяють допомогу, зустріч Блінкена та Лаврова зірвалася

Американський президент Джо Байден підтвердив, що Вашингтон продовжить надавати військову та фінансову допомогу Україні.

"Він підтвердив готовність у тісній співпраці з союзниками швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - йшлося у повідомленні на сайті Білого дому.

Також Байден оголосив про те, що до Литви та Латвії будуть направлені додаткові американські війська.

У Білому домі заявили, що російські військові на Донбасі не є миротворцями. Також стало відомо, що адміністрація президента США пропонувала Володимиру Зеленському евакуюватися, але той відмовився.

Тим часом держсекретар Ентоні Блінкен скасував зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Умовою зустрічі було утримання від вторгнення, проте Вашингтон не міг проігнорувати захід військ на Донбас.

Британія пригрозила "пнути Путіна, як Миколу I в Криму"

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Путін створив підстави для повномасштабного вторгнення з метою знищення мирної країни. А також пообіцяв надати більше летальних озброєнь на захист України.

Радикальніше висловився міністр оборони Бен Воллес.

"Шотландський гвардійський полк пнув царя Миколу I у 1853 році в Криму. Ми завжди можемо повторити це. Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзників", - сказав він, маючи на увазі Кримську війну у ХІХ столітті.

Крім того, Лондон оголосив про надання кредитних гарантій для України на 500 млн доларів.

Франція ще сподівається на нормандський формат

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сподівався, що переговори у нормандському форматі не будуть закинуті.

"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не закидатимемо його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив він, коментуючи перспективи переговорів після того, як Путін визнав "ЛДНР" і ввів російську армію.

Нідерландський прем'єр назвав Путіна "параноїком"

Марк Рютте заявив, що російський президент просто не може прийняти демократичну Україну.

"Послухайте цей чоловік, звичайно, повний параноїк. Я про те, що він робить, - виставляє уряд України як диктатуру, коли це демократично обраний уряд", - зазначив він в ефірі одного з місцевих каналів.

"Туреччина не може обирати між Україною та Росією"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не став приймати нічий бік і ще 23 лютого говорив, що його країна вважає за краще співпрацювати і з Україною, і з Росією.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Також з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - зазначив він.

При цьому напередодні вторгнення він зателефонував Путіну і заявив, що війна нікому не принесе користі. А підтримка територіальної цілісності України залишається принциповою позицією.

Що ще казали на Заході:

Президенти Польщі та Литви підписали спільну заяву із засудженням визнання так званих "ЛДНР" та введення військ на Донбас. Польський лідер Анджей Дуда попередив, що через дії Кремля росіянам загрожує заборона поїздок до країн Євросоюзу.

Естонський парламент на позачерговому засіданні засудив агресію Росії. І виступив за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та дорожньої карти для членства в НАТО.

Міністр оборони Румунії заявив, що його країна готова прийняти понад 500 тисяч біженців із України у разі російського вторгнення.

Санкційний шквал

В останній "мирний день" багато країн оголосили про санкції проти Росії. Зокрема, Європейський союз запровадив заходи проти депутатів Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Під обмеження потрапили банки, олігархи, військове командування та пропагандисти.

США оголосили про санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". Передбачалося, що цей крок нібито міг утримати Росію від ескалації. Також було анонсовано можливе відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT.

Крім того, різні політичні та економічні санкції запровадили Австралія, Канада та Японія.

Повертаючись на рік назад

Про те, чи було народним депутатам відомо про плани Росії вторгнутися саме 24 лютого 2022 року, відповів Ярослав Железняк ("Голос"). За його словами, про це не знав ніхто, а хто каже, що знав, - точно бреше. Він також навів коротку хронологію останнього "мирного дня" перед війною:

10:39 з'явилася інформація про запровадження надзвичайного стану

11:54 вирішили на 3 місяці запровадити процедуру управління бюджетом

13:27 стало відомо, що підготовка указу про надзвичайний стан затягується

13:43 оголосили про позачергове засідання Ради з НС та бюджетних законів

15:22 Рада переходить у постійний режим роботи

17:11 з'явився текст про надзвичайний стан

17:38 є низка зауважень до тексту - розгляд відкладається

18:25 Рада надсилає листа від фракцій президенту з пропозиціями до указу

20:17 в Офісі президента закінчилася зустріч з олігархами та пішла робота над оновленням указу

21:34 указ про надзвичайний стан схвалив оборонний комітет Ради

21:39 за надзвичайний стан проголосували 335 депутатів

РБК-Україна попросило топ-чиновників відповісти на питання про те, чи можна було уникнути повномасштабного вторгнення Росії, і з урахуванням року спротиву, чи змінилися плани агресора і чи готовий він задовольнитись меншим.

Олександр Корнієнко, спікер Верховної ради

Навіть якщо повернутися далі в часі, то в якийсь момент стало зрозуміло, що Росія до цього (вторгнення, - ред.) сильно готується. Звісно, вони багато блефували. Ми побачили, що це блефуюча нація, імперія, яка, не маючи відповідних ресурсів, влазить у відповідні авантюрні історії. Нам допомогло б членство НАТО - ми можемо побачити, що країни Балтії, наприклад, набагато впевненіше почуваються, будучи членами Альянсу.

Оцінювати їхні плани має психіатр. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб у них жодних намірів щодо нас не було, і працюємо над цим.

Олексій Резніков, міністр оборони

Рік тому багато хто очікував, що Київ впаде за 3 дні. Сьогодні на провідних майданчиках обговорюють, якою має бути перемога України та як оформити поразку Росії. Адже стратегічна поразка Москви вже очевидна для всіх.

Це масштаб змін, які відбулися завдяки стійкості українського народу, майстерності української армії та допомоги партнерів.

За цей рік Кремль втратив удесятеро більше солдатів, ніж за 10 років війни в Афганістані. І величезну кількість техніки, включаючи флагман Чорноморського флоту, що сталася вперше за понад 100 років.

Все це знижує ризики для Європи, оскільки в Україні знищено військовий потенціал РФ, який загрожував ЄС та НАТО. Україна показала, що може стати ефективним щитом Європи на сході. Інвестиції в посилення України - це безпека та захист для європейців.

Я неодноразово повторював, що стримати нашестя колись другої армії світу нам вдалося завдяки підтримці широкої коаліції партнерів, у якій США та Польща відіграють особливу роль. Український народ безмежно вдячний американцям та полякам за підтримку.

Візит президента США Джозефа Байдена до Варшави після відвідин Києва - сигнал, що вільний світ не дозволить нав'язати військову агресію та право сили як спосіб вести справи. Агресори, терористи отримають відсіч та будуть притягнуті до відповідальності. Упевнений, що цей візит додасть динаміки до процесу ухвалення рішень про надання Україні зброї, яка нам потрібна для перемоги.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ

Як би не було, історія не визнає умовного способу "якби" чи "якщо". Повномасштабне вторгнення трапилося. Пам’ятаєте дні, а то й тижні перед 24 лютого? Навколо напруга така була, що повітря можна було ножем різати. Не вірилось. Не хотілось вірити, що це могло статись.

Але готувались. На той час я був головою Національної поліції. Ночували на роботі, постійно були напоготові. Плани, схеми, забезпечення - все напрацьовувалось, удосконалювалось. А коли вже розпочалося вторгнення, то, звісно, були корективи в залежності від ситуації.

Це ж не перша річниця війни. Ми з 2014 року живемо в умовах спершу АТО, а потім ООС. І зрозуміло ж було, що рано чи пізно повномасштабне вторгнення таки мало б статися. Головне було - вистояти. І ми вистояли. І ми наступаємо. Перемога буде нашою однозначно.

Я не думаю, що стратегічно плани Росії змінилися. Мета Кремля - знищити Україну як незалежну державу, не дати нам можливості європейської та євроатлантичної інтеграції - вступу в ЄС і в НАТО.

Але український спротив говорить сам за себе. І велика команда МВС, у тому числі, є співавтором цього масштабного спротиву й рішучої відсічі. З перших секунд війни, коли наші прикордонники зафіксували порушення державного кордону і почали відбивати ворога.

Битва за Київ, визволення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсона і правобережної Херсонщини. Героїчна оборона Маріуполя. У кожному з цих етапів війни якнайактивнішу участь брали сили МВС - гвардійці, поліцейські, прикордонники й рятувальники.

Російський агресор видихається. Він не може досягнути поставленої мети на полі бою. Не цінує життя своїх військових, яких ненавченими кидають в лобові атаки.

Тому Росія як держава-терорист вдається до знищення української критичної інфраструктури, до ракетного й мінного терору українського цивільного населення.

Але ви ж бачите, це не працює. Ворог не може залякати український народ. Навпаки - ми стаємо ще сильнішими у своєму прагненні знищити російських окупантів.