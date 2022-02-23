ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция не может выбирать между Украиной и Россией, - Эрдоган

Новина українською →
Анкара, Среда 23 февраля 2022 13:32
Турция не может выбирать между Украиной и Россией, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сотрудничает как с Украиной, так и с Россией. А потому вводить санкции, или прекращать отношения с российской стороной даже на фоне напряженности ситуации (признания РФ так называемых "ЛДНР") не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы на этот счет", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция стремится решить вопрос без ущерба для отношений и проведет переговоры с турецкой делегацией, как только она вернется домой.

Он отметил необходимость провести тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий, которые необходимо предпринять в отношении России, заявив, что "шаги необходимо делать деликатно".

"Одни говорят, что война повысит стоимость газа, тогда как другие обсуждают закрытие вентилей. Мы должны сделать наши шаги с учетом этой деликатности", - резюмировал Эрдоган, добавив, что турецкие официальные лица сейчас контактируют с российскими коллегами для организации встречи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером. Во время которой, в частности, поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР".

Добавим, ранее Эрдоган прокомментировал решение Путина признать "ЛДНР". Он заявил, что такие действия России "неприемлемы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин ДНР ЛНР Реджеп Тайип Эрдоган Вторжение России в Украину
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина