Кулеба о конфликте с Россией: наш план "А" - дипломатия, но есть и план "Б"

Украина имеет два плана, чтобы остановить российское вторжение. В частности, это дипломатия, а также борьба за "каждый дюйм земли".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи главы МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У нас два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что планов эвакуировать Харьков и Мариуполь нет.