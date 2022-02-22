ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден провел встречу с Кулебой: заверил, что США продолжат оказывать военную помощь

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 22 февраля 2022 23:57
Байден провел встречу с Кулебой: заверил, что США продолжат оказывать военную помощь Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава Белого дома заверил, что США продолжат оказывать поддержку Украины в сфере безопасности.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

США также окажут макроэкономическу поддержку.

"Он подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку. Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с союзниками быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Военная помощь
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше