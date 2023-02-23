За день до войны. Что говорили в Украине и на Западе перед нападением РФ

Ответ на ультиматум Путина

Президент Владимир Зеленский ответил на ультиматум Владимира Путина, который потребовал признать российскую аннексию Крыма и отказаться от курса на НАТО.

"Мы четко понимаем, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас", - говорил президент.

Он подчеркнул, что не может предугадать шаги Путина, но украинская армия готова к любому развитию событий. Тогда он еще был уверен в том, что Россия должна быть одним из гарантов безопасности.

"Россия выбрала путь эскалации"

Премьер-министр Денис Шмыгаль на последнем перед вторжением заседании правительства отметил, что Россия в очередной раз избрала путь угроз, шантажа, военной эскалации.

"Наша страна столкнулась с самыми большими вызовами со времен нашей независимости. Признание Россией псевдообъединений на территории украинского Донбасса - это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил он.

Он также добавил, что украинская сторона не планирует наступательных операций, а стремится к миру.

Дипломатия - все еще план "А"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что на случай вторжения есть два плана - дипломатия и "война за каждый дюйм".

"У нас два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы", - подчеркнул он.

Он также напомнил об отказе от ядерного арсенала в 1990-х и призвал мировых лидеров поддержать безопасность Украины. В тот же день он обсуждал с министром обороны США Ллойдом Остином усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Кулеба также на Генеральной ассамблее ООН потребовал дать ответ на действия Путина и предупредил, что сценарий вторжения вернет всех в самые темные времена 20-го века, поскольку Россия не остановится на Украине. А также подчеркнул, что у Киева нет планов по возвращению в ядерный клуб.

Подготовка к военному положению

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о возможном введении военного положения.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - отметил он во второй половине дня.

Тем временем на заседании СНБО согласовали чрезвычайное положение, которое вступило в силу в 00:00 24 февраля во всех областях, кроме Луганской и Донецкой.

Крест на минских соглашениях?

Глава парламентского комитета по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко говорил, что на март планировалось очередное заседание. И нужно время, чтобы понять: минские договоренности полностью умерли или нет.

"Думаю, мы на нее (на встречу, - ред.) придем - вопрос в том, придет ли другая сторона", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

США обещают помощь, встреча Блинкена и Лаврова сорвалась

Американский президент Джо Байден подтвердил, что Вашингтон продолжит оказывать военную и финансовую помощь Украине.

"Он подтвердил готовность в тесном сотрудничестве с союзниками быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорилось в сообщении на сайте Белого дома.

Также Байден объявил о том, что в Литву и Латвию будут направлены дополнительные американские войска.

В самом Белом доме заявили, что российские военные на Донбассе не являются миротворцами. Также стало известно, что администрация президента США предлагала Владимиру Зеленскому эвакуироваться, но тот ответил отказом.

Тем временем госсекретарь Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Условием встречи было воздержание от вторжения, однако Вашингтон не мог проигнорировать заход войск на Донбасс.

Британия пригрозила "пнуть Путина, как Николая I в Крыму"

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Путин создал основания для полномасштабного вторжения с целью разрушить мирную страну. А также пообещал предоставить больше летальных вооружений для защиты Украины.

Более радикально высказался министр обороны Бен Уоллес.

"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзников", - сказал он, имея в виду Крымскую войну в XIX веке.

Кроме того, Лондон объявил о выделении кредитных гарантий для Украины на 500 млн долларов.

Франция еще надеется на нормандский формат

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан надеялся, что переговоры в нормандском формате не будут заброшены.

"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил он, комментируя перспективы переговоров после того, как Путин признал "ЛДНР" и ввел российскую армию.

Нидерландский премьер назвал Путина "параноиком"

Марк Рютте заявил, что российский президент просто не может принять демократическую Украину.

"Послушайте, этот мужчина, конечно, полный параноик. Я о том, что он делает, - выставляет правительство Украины как диктатуру, когда это демократически избранное правительство", - отметил он в эфире одного из местных каналов.

"Турция не может выбирать между Украиной и Россией"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не стал принимать ничью сторону и еще 23 февраля говорил, что его страна предпочитает сотрудничать и с Украиной, и с Россией.

"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы на этот счет", - отметил он.

При этом накануне вторжения он позвонил Путину и заявил ему, что война никому не принесет пользы. А поддержка территориальной целостности Украины остается принципиальной позицией.

Что еще говорили на Западе:

Президенты Польши и Литвы подписали совместное заявление с осуждением признания так называемых "ЛДНР" и введения войск на Донбасс. Польский лидер Анджей Дуда предупредил, что из-за действий Кремля россиянам грозит запрет на поездки в страны Евросоюза.

Эстонский парламент на внеочередном заседании осудил агрессию России. И выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и дорожной карты для членства в НАТО.

Министр обороны Румынии заявил, что его страна готова принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае российского вторжения.

Санкционный шквал

В последний "мирный день" многие страны объявили о санкциях против России. В частности, Европейский союз ввел меры против депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание "ЛДНР". Под ограничения попали банки, олигархи, военное командование и пропагандисты.

США объявили о санкциях против компании-оператора "Северного потока-2". Предполагалось, что этот шаг якобы мог сдержать Россию от эскалации. Также было анонсировано возможное отключения от системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, различные политические и экономические санкции ввели Австралия, Канада и Япония.

Возвращаясь на год назад

О том, было ли народным депутатам известно о планах России вторгнуться именно 24 февраля 2022 года, ответил Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, об этом не знал никто, а кто говорит, что знал, - точно лжет. Он также привел краткую хронологию последнего "мирного дня" перед войной:

10:39 появилась информация о введении чрезвычайного положения

11:54 решили на 3 месяца ввести процедуру управления бюджетом

13:27 стало известно, что подготовка указа о чрезвычайном положении затягивается

13:43 объявили о внеочередном заседании Рады по ЧП и бюджетным законам

15:22 Рада переходит в постоянный режим работы

17:11 появился текст о чрезвычайном положении

17:38 есть ряд замечаний к тексту - рассмотрение откладывается

18:25 Рада отправляет письмо от фракций президенту с предложениями к указу

20:17 в Офисе президента закончилась встреча с олигархами и пошла работа над обновлением указа

21:34 указ о чрезвычайном положении одобрил оборонный комитет Рады

21:39 за чрезвычайное положение проголосовали 335 депутатов

РБК-Украина попросило топ-чиновников ответить на вопросы о том, можно ли было избежать полномасштабного вторжения России, и с учетом года сопротивления изменились ли планы агрессора и готов ли он удовлетвориться меньшим.

Александр Корниенко, спикер Верховной рады

Даже если вернуться дальше во времени, то в какой-то момент стало ясно, что Россия к этому (вторжению, - ред.) сильно готовится. Конечно, они много блефовали. Мы увидели, что это блефующая нация, империя, которая, не имея соответствующих ресурсов, влезает в соответствующие авантюрные истории. Нам помогло бы членство НАТО - мы можем увидеть, что страны Балтии, например, гораздо увереннее себя чувствуют, являясь членами Альянса.

Оценивать их планы должен психиатр. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы у них никаких намерений по отношению к нам не было, и работаем над этим.

Алексей Резников, министр обороны

Год назад многие ожидали, что Киев падет за 3 дня. Сегодня на ведущих площадках обсуждают, какова должна быть победа Украины и как оформить поражение России. Ведь стратегическое поражение Москвы уже очевидно для всех.

Это масштаб изменений, которые произошли благодаря устойчивости украинского народа, мастерства украинской армии и помощи партнеров.

За этот год Кремль потерял в десять раз больше солдат, чем за 10 лет войны в Афганистане. И огромное количество техники, включая флагман Черноморского флота, что произошло впервые за более 100 лет.

Все это снижает риски для Европы, поскольку в Украине уничтожен военный потенциал РФ, который угрожал ЕС и НАТО. Украина показала, что может оказаться эффективным щитом Европы на востоке. Инвестиции в усиление Украины - это безопасность и защита для европейцев.

Я неоднократно повторял, что сдержать нашествие когда-то второй армии мира нам удалось благодаря поддержке широкой коалиции партнеров, в которой США и Польша играют особую роль. Украинский народ безгранично благодарен американцам и полякам за поддержку.

Визит президента США Джозефа Байдена в Варшаву после посещения Киева - сигнал, что свободный мир не позволит навязать военную агрессию и право силы как способ вести дела. Агрессоры, террористы получат отпор и будут привлечены к ответственности. Уверен, что этот визит добавит динамики в процесс принятия решений о предоставлении Украине оружия, которое нам нужно для победы.

Игорь Клименко, министр внутренних дел

Как бы то ни было, история не знает сослагательного наклонения "если" да "кабы". Полномасштабное вторжение произошло. Помните дни, а то и недели до 24 февраля? Вокруг напряжение такое было, что воздух можно было ножом резать. Не верилось. Не хотелось верить, что это могло произойти.

Но готовились. В то время я был главой Национальной полиции. Ночевали на работе, постоянно были готовы. Планы, схемы, обеспечение - все нарабатывалось, совершенствовалось. А когда уже началось вторжение, то, конечно, были коррективы в зависимости от ситуации.

Это ведь не первая годовщина войны. Мы с 2014 года живем в условиях сперва АТО, а затем ООС. И понятно было, что рано или поздно полномасштабное вторжение должно было произойти. Главное было - выстоять. И мы выстояли. И мы наступаем. Победа будет нашей однозначной.

Я не думаю, что стратегически планы России изменились. Цель Кремля - уничтожить Украину как независимое государство, не дать нам возможности европейской и евроатлантической интеграции - вступления в ЕС и в НАТО.

Но украинское сопротивление говорит само за себя. И большая команда МВД, в том числе, является соавтором этого масштабного сопротивления и решительного отпора. С первых секунд войны, когда наши пограничники зафиксировали нарушение государственной границы и стали бить врага.

Сражение за Киев, освобождение Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсона и правобережной Херсонщины. Героическая оборона Мариуполя. В каждом из этих этапов войны наиболее активно участвовали силы МВД - гвардейцы, полицейские, пограничники и спасатели.

Российский агрессор выдыхается. Он не может достичь поставленных целей на поле боя. Не ценит жизнь своих военных, которых неподготовленными бросают в лобовые атаки.

Поэтому Россия как государство-террорист прибегает к уничтожению украинской критической инфраструктуры, ракетному и минному террору украинского гражданского населения.

Но вы же видите, это не работает. Враг не может запугать украинский народ. Напротив - мы становимся еще сильнее в своем стремлении уничтожить российских окупантов.